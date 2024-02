Gemini: Alle Infos zu Googles wichtigem KI-Neustart – Android-App, Advanced-Abo, Assistant-Integration & Co

Google hat am Donnerstag mit Gemini erneut die nächste KI-Ära eingeläutet, die durch den breiten Start von Gemini für alle Nutzer sichtbar werden soll. Der Neustart war sehr umfangreich und umfasste unter anderem eine veränderte Web-Oberfläche, eine neue Android-App, den Start von Gemini Advanced und natürlich die Umbenennung von Bard in Gemini. Hier findet ihr noch einmal alle wichtigen Infos im Überblick.



Gemini heißt jetzt Bard

Vor knapp einem Jahr hat Google den KI-ChatBot Bard aus dem Boden gestampft, der offiziell zwar schon seit längerer Zeit in Planung war, aber sowohl inhaltlich als auch funktionell eher ein Basisangebot war. Der Funktionsumfang wurde in den folgenden Monaten weiter ausgebaut, doch es könnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das darunterliegende KI-Modell noch nicht mit der Konkurrenz mithalten kann. Das hat man auch in den Ankündigungen mit Formulierungen wie „…Bard ist einer der besten…“ angekündigt. Kunststück, wenn es nur eine Handvoll großer Konkurrenten gibt.

Im Dezember wurde das neue KI-Modell Gemini vorgestellt, das in den drei Stufen Gemini Nano, Gemini Pro und Gemini Ultra angeboten wird. Bard basiert schon seit der Ankündigung auf Gemini Pro, doch um dem dieswöchigen Neustart Nachdruck zu verleihen und den Markenauftritt auf allen Plattformen zu vereinheitlichen, hat man sich für den Namen Gemini entschieden. Auch aus dem bereits angekündigten Bard Advanced wurde Gemini Advanced.

Der Markenname Bard ist damit vollständig verschwunden, aber Gemini kommt auch in anderen Bereichen zum Einsatz und wird noch einem weiteren Produkt die funktionelle und auch öffentliche Existenz kosten: Der Google Assistant steht auf sehr wackligen Beinen und hat eigentlich schon zuvor jegliche Relevanz verloren. Die Android-App von Gemini ist der endgültige Todesstoß.









Die neue Gemini Android-App

Gemini soll den Google Assistant aber nicht nur in puncto Aufruf und Positionierung ersetzen, sondern auch dessen Funktionsumfang. Eine Reihe von Assistant-Funktionen werden bereits abgedeckt, weitere sollen folgen.

Die Möglichkeiten der Gemini Android-App könnt ihr unter anderem auf den Screenshots sowie der unten eingebundenen Beschreibung aus dem Google Play Store entnehmen. Ausprobieren lässt sie sich hierzulande auf offiziellem Weg leider noch nicht, denn die App startet zuerst für US-Nutzer in englischer Sprache. Ob ein APK-Download und Sideloading helfen oder Google eine tiefere Geo-Sperre integriert hat, ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte sich aber bald weisen.

Diese offizielle App ist kostenlos. Gemini bietet Ihnen direkten Zugriff auf die beste Familie von KI-Modellen von Google auf Ihrem Telefon, sodass Sie: – Holen Sie sich Hilfe beim Schreiben, Brainstorming, Lernen und mehr

– Fassen Sie die Informationen zusammen und finden Sie sie in Gmail oder Google Drive

– Generieren Sie Bilder im Handumdrehen

– Nutzen Sie Text, Sprache, Fotos und Ihre Kamera, um auf neue Weise Hilfe zu erhalten

– Sagen Sie „Hey Google“, um Gemini um Hilfe zu bitten, was auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt wird

– Planen Sie mit Google Maps und Google Flights Wenn Sie sich anmelden, wird Gemini Ihr primärer Assistent von Google und unterstützt Sie bei vielen Ihrer Lieblingsaktionen in Google Assistant. Auch wenn einige Aktionen nicht sofort funktionieren, arbeiten wir daran, bald weitere zu unterstützen.

Interessantes Detail am Rande: Die App trägt die interne Bezeichnung Bard.

Gemini Advanced

Bei Gemini Advanced handelt es sich um das kostenpflichtige Paket von Gemini, das sehr viel leistungsfähiger sein soll. Google verspricht ausführlichere Antworten, eine höhere Qualität, einen größeren Funktionsumfang und vor allem in Verbindung mit Workspace und anderen Google-Apps viele weitere Vorzüge, die aber noch nicht vollständig angeboten werden.

Die Version mit Ultra wird „Gemini Advanced“ heißen, eine neue Nutzererfahrung, die wesentlich besser logisch schlussfolgern, Anweisungen befolgen, programmieren und kreativ zusammenarbeiten kann. Gemini Advanced kann zum Beispiel als persönliche Lernhilfe eingesetzt werden, die auf euren Lernstil zugeschnitten ist. Oder kann eine kreative Hilfe sein, die euch bei der Planung einer Content-Strategie oder der Erstellung eines Geschäftsplans unterstützt.

Google hat sich offenbar dazu entschlossen, Gemini Advanced vorerst nicht im Einzelpaket anzubieten, sondern nur in Kombination mit Google One. Das ist zumindest strategisch vergleichbar mit dem VPN-Angebot.

Gemini Advanced jetzt zwei Monate gratis nutzen

Ihr könnt Gemini Advanced ab sofort auf dieser Seite im Rahmen des Google One AI Premium-Abos buchen. In den ersten Monaten gibt es das Produkt kostenlos, danach werden die bereits erwähnten 21,99 Euro fällig. Gemini Advanced steht ab sofort in allen Gemini-Ländern zur Verfügung, lässt sich zum Start aber nur in englischer Sprache nutzen.

