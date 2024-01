Google Assistant: Viele wichtige Funktionen werden in Kürze eingestellt – als Einzelprodukt nicht mehr relevant?

Die Zukunft des Google Assistant scheint auf wackligen Füßen zu stehen, denn in dieser Woche hat Google nicht etwa die lange erwartete Zusammenlegung mit Bard verkündet, sondern stattdessen den Mob geschwungen und feucht durchgewischt: Man hat das Aus für 17 praktische Features verkündet und somit nicht unbedingt das gewünschte Signal gesendet, auf das die Nutzer eigentlich warten.



Google stellt immer wieder Produkte ein (Hier die Liste der geplanten 2024er-Einstellungen) und auch das Entfernen von Features aus einzelnen Produkten ist keine Seltenheit. Aber den jetzt angekündigten Schwung von Einstellungen rund um den Google Assistant hätten wir in der Form wirklich nicht erwartet. Denn man hat ganze 17 Features aufgelistet, die nach offiziellen Angaben aufgrund der schwachen Nutzung aus dem Assistant entfernt werden.

Eigentlich ist der Google Assistant durch die Fusion mit Bard auf dem richtigen Weg, doch weil Bard den bei weitem größeren Anteil am neuen Produkt haben wird, wird der Assistant wie wir ihn kannten wohl nur noch auf unterster Sparflamme betrieben werden. Zwar spricht man vom Ziel eines hilfreichen und noch besseren Assistenten, aber zumindest mit den unten aufgelisteten Einstellungen erreicht man eher das Gegenteil. Schwer zu sagen, wie es mit dem Assistant nach der Bard-Fusion weitergeht. Meine Prognose: Aus „Assistant“ wird „Assistant with Bard“ und ein Jahr später wird daraus nach weiterer Integration und Nutzung von Schnittstellen einfach nur „Bard“…

Ich werde das weiter beobachten und einschätzen, hier erst einmal die Ankündigugn und die Auflistung der in Kürze nicht mehr verfügbaren Funktionen.

Da wir Google Assistant weiterhin hilfreicher machen, priorisieren wir zunächst die Erfahrungen, die Sie lieben, und investieren in die zugrunde liegende Technologie, um sie noch besser zu machen – was bedeutet, dass einige nicht ausreichend genutzte Funktionen nicht mehr unterstützt werden. Sie finden eine Liste dieser Funktionen, einschließlich Vorschlägen, was Sie stattdessen verwenden können (sofern Alternativen verfügbar sind). Wenn Sie ab dem 26. Januar eine dieser Funktionen anfordern, erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, dass diese nach einem bestimmten Datum nicht mehr verfügbar ist.