Google Assistant + Bard: Eine fast perfekte Mischung – die KI-Produkte rücken enger zusammen (Kommentar)

Sprachassistenten wie der Google Assistant hatten es in letzter Zeit nicht leicht, denn sie stehen plötzlich im Schatten der sehr viel „klügeren“ KI-ChatBots, können aber kaum mit diesen konkurrieren. Das weiß man auch bei Google, hat schon vor einigen Monaten das neue Produkt Assistant with Bard angekündigt und dürfte dieses in Kürze starten. Schon davor zeigt sich, dass die beiden Produkte ein nahezu perfektes Duo abgeben und die Schwächen des jeweils anderen ausgleichen.



Sprachassistenten wie der Google Assistant, Alexa, Cortana, Bixby oder auch Siri haben ihre erste Hochphase längst hinter sich, denn praktisch alle Hersteller haben ihre Ambitionen deutlich zurückgefahren und als Folge daraus dürften auch die Nutzer immer weniger begeistert sein. Viele berichten gar von einer immer schlechter werdenden Erfahrung. Dennoch werden sie nicht verschwinden, denn sie gehen in die zweite Phase, wobei wieder die gleichen Betreiber hinter den Kulissen an den Produkten arbeiten. Gerüchte gibt es von Amazon, von Apple und erste Fakten auch von Google.

Schon im Sommer letzten Jahres wurde eine Art Neustart für den Google Assistant bekannt und im Oktober wurde das neue Produkt Google Assistant with Bard erstmals in Aussicht gestellt, das „Anfang 2024“ – also in Kürze – starten soll. Ohnehin scheinen die KI-ChatBots den Sprachassistenten von heute auf morgen den Rang abgelaufen zu haben. Allerdings haben die Bots noch einige Schwächen, die tatsächlich konträr zu den Schwächen und Stärken der Sprachassistenten stehen.

Und so scheint es eine sehr gute Idee zu sein, den Google Assistant und Bard hinter den Kulissen eng zusammenzuführen und recht zeitnah zu einer Plattform zu vereinigen. Denn während der Assistant ein abgeschlossenes Produkt ist, ist Bard als solches vielleicht nur ein Übergangsprodukt, das eine einfache Schnittstelle zwischen dem Sprachmodell und den Nutzern etablieren soll. Die aktuellen Pläne rund um Bard Advanced könnten sich schnell zum Google Assistant transferieren lassen.









Google Assistant + Bard = perfekte Mischung

Nennen wir das Kind beim Namen: Der Google Assistant ist dumm. Der Sprachassistent kann zwar jede Menge Befehle verstehen und ausführen oder Anfragen entgegennehmen, aber in den meisten Fällen erhaltet ihr nur Websuche-Ergebnisse oder sehr kurze Fakten. Das sieht bei anderen Sprachassistenten nicht besser aus und der Google Assistant war bekanntlich über lange Zeit (oder ist es bis heute) der klügste Assistent. Bard steht im krassen Gegensatz dazu, denn auch wenn die KI eine blühende Phantasie hat, ist sie insgesamt recht klug.

Auf der anderen Seite ist der Google Assistant sehr weit verbreitet, dank Smartphones, Smartwatches, Smart Speakern und Co auf Milliarden Geräten zu finden und ist mit „Hey Google“ stets nur einen Sprachbefehl weit entfernt. Außerdem hat man dem Assistant schon vor Jahren eine Art Persönlichkeit spendiert, die zwar nicht sehr ausgeprägt ist, aber dennoch manchmal hervorblitzt. Bard hingegen soll gar keine Persönlichkeit haben und einfach nur aufbereitete Fakten liefern. Außerdem ist Bard sicherlich nichts, das man in der Form auf Milliarden Geräten verteilen kann.

Und damit zeigt sich, dass die beiden Produkte trotz der auf den ersten Blick bestehenden Ähnlichkeit sehr konträr zueinander sind und somit zu einem „perfekten“ Produkt vereint werden könnten. Das ist leichter gesagt als getan und könnte Jahre in Anspruch nehmen, aber auf dem Weg dorthin wird man sicherlich schon in den nächsten Wochen Ergebnisse sehen. Wenn Google das optimal umsetzt, wovon ich bei dem aktuellen KI-Fokus einfach einmal ausgehe, könnte daraus ein Produkt entstehen, an dem man in den nächsten Jahren nicht vorbeikommt.

» Google Assistant & Bard: Googles große KI-Offensive kommt wohl etwas später – vorerst nur für Samsung?

Letzte Aktualisierung am 18.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!