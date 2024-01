Google Assistant: Diese 17 Features werden schon in wenigen Tagen eingestellt – werden zu wenig genutzt

Eigentlich warten wir auf die großen Ankündigungen rund um Google Assistant und Bard, doch statt uns viele neue Funktionen zu bringen, hat man sich erst einmal für den umgekehrten Weg entschieden: Recht überraschend hat man jetzt eine Liste mit ganzen 17 Funktionen des Google Assistant erstellt, die in Kürze eingestellt werden. Das dürfte viele Nutzer enttäuschen.



Google stellt immer wieder Produkte ein (Hier die Liste der geplanten 2024er-Einstellungen) und auch das Entfernen von Features aus einzelnen Produkten ist keine Seltenheit. Aber den jetzt angekündigten Schwung von Einstellungen rund um den Google Assistant hätten wir in der Form wirklich nicht erwartet. Denn man hat ganze 17 Features aufgelistet, die wohl aufgrund der schwachen Nutzung aus dem Assistant entfernt werden.

Offenbar ist es so, dass man bei den internen Umstrukturierungen auch das Assistant-Team nahezu aufgelöst und anschließend jede einzelne Funktion auf den Prüfstand gestellt hat. Alles, was zu wenig genutzt wird, wird nun entfernt – so praktisch es zum Teil auch sein mag. Im Marketing wird das damit sehr blumig umschrieben, dass man am besten Sprachassistenten aller Zeiten arbeitet und sich daher auf wichtige Features konzentrieren und die Qualität steigern möchte.

Da wir Google Assistant weiterhin hilfreicher machen, priorisieren wir zunächst die Erfahrungen, die Sie lieben, und investieren in die zugrunde liegende Technologie, um sie noch besser zu machen – was bedeutet, dass einige nicht ausreichend genutzte Funktionen nicht mehr unterstützt werden. Sie finden eine Liste dieser Funktionen, einschließlich Vorschlägen, was Sie stattdessen verwenden können (sofern Alternativen verfügbar sind). Wenn Sie ab dem 26. Januar eine dieser Funktionen anfordern, erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung, dass diese nach einem bestimmten Datum nicht mehr verfügbar ist.









Diese Google Assistant-Funktionen werden eingestellt

Hörbücher bei Google Play Books mit Ihrer Stimme abspielen und steuern. Sie können weiterhin Hörbücher von Ihrem Mobilgerät streamen.

Einstellen oder Verwenden von Medienalarmen, Musikalarmen oder Radioalarmen auf Google Assistant-fähigen Geräten. Sie können eine benutzerdefinierte Routine mit ähnlichem Verhalten erstellen oder einen Standardalarm verwenden.

Auf Ihr Kochbuch zugreifen oder es verwalten, Rezepte von Gerät zu Gerät übertragen, ein Anleitungs-Rezeptvideo abspielen oder Schritt-für-Schritt-Rezepte anzeigen. Mit Google Assistant können Sie im Internet und auf YouTube nach Rezepten suchen.

Verwalten einer Stoppuhr auf Smart Displays und Lautsprechern. Sie können weiterhin Timer und Alarme einstellen.

Verwenden Sie Ihre Stimme, um ein Gerät anzurufen oder eine Nachricht an Ihre Google-Familiengruppe zu senden . Sie können weiterhin an Geräte in Ihrem Zuhause senden.

Verwenden Sie Ihre Stimme, um eine E-Mail, eine Video- oder Audionachricht zu senden. Sie können weiterhin Anrufe tätigen und Textnachrichten senden.

Planen Sie einen Termin in Google Kalender mit Ihrer Stimme neu. Sie können weiterhin eine neue Veranstaltung planen.

Verwenden Sie App Launcher im Google Assistant-Fahrmodus auf Google Maps, um Nachrichten zu lesen und zu senden, Anrufe zu tätigen und Medien zu steuern. Sie können die Sprachsteuerung in Google Maps weiterhin auf die gleiche Weise nutzen.

Bitten Sie darum, vorher geplante Family Bell-Ankündigungen zu planen oder anzuhören . Sie können eine benutzerdefinierte Routine erstellen , die ein ähnliches Verhalten aufweist.

Ich bitte darum, mit Ruhe zu meditieren. Sie können weiterhin bei Medienanbietern wie YouTube nach Meditationsmöglichkeiten fragen.

Die Sprachsteuerung für Aktivitäten ist auf Fitbit Sense- und Versa 3-Geräten nicht mehr verfügbar. Sie müssen die Tasten auf Ihrem Gerät verwenden, um Aktivitäten zu starten, zu stoppen, anzuhalten und fortzusetzen. Sie können Aktivitäten auf Pixel Watches weiterhin per Sprachsteuerung steuern.

Die Anzeige Ihrer Schlafzusammenfassungen ist nur auf Google Smart Displays möglich. Auf Smartwatches von Drittanbietern können Sie weiterhin per Spracheingabe nach Schlafdetails fragen.

Über Lautsprecher und Smart Displays getätigte Anrufe werden nicht mit einer Anrufer-ID angezeigt, es sei denn, Sie verwenden Duo.

Anzeigen der Umgebungszeitschätzungen für den „Pendelweg zur Arbeit“ auf Smart Displays. Sie können weiterhin per Spracheingabe nach Pendelzeiten fragen und Wegbeschreibungen erhalten.

Persönliche Reiserouten per Spracheingabe prüfen. Sie können weiterhin nach dem Flugstatus fragen.

Bitte um Informationen zu Ihren Kontakten. Sie können Ihre Kontakte weiterhin anrufen.

Bitten Sie darum, bestimmte Aktionen per Spracheingabe auszuführen, z. B. eine Zahlung zu senden, eine Reservierung vorzunehmen oder in sozialen Medien zu posten. Sie können Assistant weiterhin bitten, Ihre installierten Apps zu öffnen.

