Fitbit: Stehen die Smartwatches und Fitnesstracker vor dem Aus? Auch Fitbit-Gründer haben Google verlassen

Google hat die Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke Fitbit vor gut vier Jahren übernommen und deren Geschäft bisher weitestgehend fortgeführt – aber wie lange wird das noch der Fall sein? Die jetzt angekündigte Fusion der Hardware-Teams könnte allerdings darauf hinauslaufen, dass Google die Smartwatches und vielleicht auch Fitnesstracker nicht mehr unbedingt als notwendig erachtet. Das Ende von Fitbit, wie wir es kennen.



Spätestens mit der zweiten Pixel Watch-Generation scheint Google auf dem richtigen Weg zu sein und hat sich mit Health by Fitbit. Help by Google. Made for You. einen passenden Leitspruch auf die Fahnen geschrieben. Doch dieser gilt nur für die Pixel Watch und nicht für die Fitbit-Produkte, die am Ende des Tages eine interne Konkurrenz bilden und rein finanziell betrachtet vermutlich aus Google-Sicht nicht unbedingt relevant sind.

Durch die Zusammenlegung von Pixel, Fitbit und Nest dürfte die interne Relevanz von Fitbit nicht unbedingt gestiegen sein. Darauf deutet auch der ebenso heute verkündete Abschied der Fitbit-Gründer hin, die mit der zukünftigen Strategie wohl nicht ganz einverstanden waren. Bei „The Verge“ fasst man das ganze mit einem Satz zusammen, der mir ebenfalls zuvor in ähnlicher Form in den Sinn gekommen ist: Das Ende von Fitbit, wie wir es kennen.

Was die Zukunft für Fitbit unter dem Dach von Google bereithalten wird, bleibt abzuwarten. Die Marke wird sicherlich bestehen bleiben, ebenso die Fitnessplattform, aber für die Hardware würde ich langfristig nicht mehr unbedingt die Hand ins Feuer legen. Und bei Nest sieht es auch nicht besser aus.

[The Verge]