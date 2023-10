Pixel Watch und Fitbit: Help by Google. Health by Fitbit. – Google ist endlich in der richtigen Spur (Kommentar)

Google hat kürzlich die Pixel Watch 2 vorgestellt und nur wenige Tage vorher einen neuen Fitbit-Fitnesstracker gezeigt, die beide in dieser Woche in den Verkauf gegangen sind. Sowohl mit dieser fast-parallelen Ankündigung als auch dem neuen Pixel Watch 2-Slogan unterstreicht man, dass die Fortführung beider Marken und Geräte sehr sinnvoll sein kann. Wenn sie sich nicht gegenseitig die Butter vom Brot nehmen.



Spätestens als Google die Übernahme von Fitbit ankündigte, war jedem Beobachter klar, dass das Unternehmen schon bald eine eigene Smartwatch auf den Markt bringt. Tatsächlich lagen die Pläne für eine Google Watch schon länger in der Schublade, die erst 2022 mit dem Start der ersten Pixel Watch in die Tat umgesetzt werden sollten. Dazwischen hat auch Fitbit neue Smartwatches vorgestellt und es kam unweigerlich die Frage auf, wie diese beiden Marken zusammenarbeiten sollen.

Es gab seit längerer Zeit keine offiziellen Aussagen mehr zu diesem Thema, doch die jüngsten Ankündigungen und auch der neue Pixel Watch 2-Slogan zeigen, wie man diese schwesterliche Zusammenarbeit dauerhaft fortführen kann: Denn der neue Fitbit Charge 6 Fitnesstracker bietet eine ganze Reihe neuer Google-Produkte auf dem Display. Und umgekehrt bringt die neue Pixel Watch 2 eine Reihe neuer Fitbit-Funktionen mit, orientiert sich bei der Sensor-Anordnung an der Schwester und versteckt auch deren Namen nicht auf der Smartwatch.

Dazu passend gibt es jetzt den Slogan Help by Google. Health by Fitbit. Made for you. Als ich diesen Slogan das erste Mal sah, kam mir nur ein Gedanke: GENAU SO. Beide Unternehmen sollten sich auf ihre Stärke konzentrieren und diese der Schwester zur Verfügung stellen – und dabei stets den Nutzer und dessen Wünsche im Hinterkopf haben. Anders als die meines Erachtens nach gescheiterte Fusion von Google Home und Nest gibt es hier eine Zusammenarbeit, aber keine aufgezwungene Zusammenführung.









Fitbit und Google arbeiten eng zusammen

Fitbit bringt die Fitness-Funktionen auf die Pixel Watch. Dafür gibt es schon bald neue KI-Funktionen in der Fitbit-App, die wiederum von Google Bard zugeliefert werden. Es ist eine Zusammenarbeit enger Partner, die praktischerweise unter einem Dach zu Hause sind. Ich denke, dass man mit dieser Strategie auch langfristig sehr gut fahren könnte und weder auf die Expertise noch die Marke eines der beiden Unternehmen verzichten sollte. Genau das ist nämlich beim holprigen Google Nest geschehen.

Doch ein paar kleine Stolpersteine sehe ich noch, die interessant zu beobachten sein werden: Warum hält man nach wie vor an Google Fit als Fitness-App fest? Und warum bringt Fitbit eine eigene Smartwatch auf den Markt, die in direkter Konkurrenz zur Pixel Watch steht? Meiner Meinung nach sollte Google keinen Fitnesstracker auf den Markt bringen und Fitbit keine Smartwatch. Dahinter steckt sicherlich höhere Strategie, die ich aus meiner Beobachter-Perspektive nicht kenne, aber daraus könnte sich unnötiger Druck ergeben. Denn es ist bekannt, dass selbst Google-intern immer wieder Abteilungen gegeneinander ausgespielt werden. Vermeintlich, um das stärkere Produkt zu finden, doch in der Praxis werden damit unnötige Ressourcen gebunden und es könnte mehr Verlierer als Gewinner geben.

Also hoffen wir, dass der Slogan Help by Google. Health by Fitbit. Made for you. als großer Banner im Googleplex hängt und lange Zeit beherzigt wird.

Letzte Aktualisierung am 9.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!