Pixel Watch: Warum hat Google die Smartwatch ein ganzes Jahr zurückgehalten? Komponenten veralteten

Die Pixel Watch feiert in diesen Tagen den ersten Geburtstag, denn heute vor einem Jahr wurde die erste Generation vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht. Eigentlich könnte man aber schon den zweiten Geburtstag feiern, denn Google hat die Smartwatch ein ganzes Jahr lang zurückgehalten, bevor man diese auf den Markt gebracht hat. Ein aktueller Bericht belegt jetzt, was viele Beobachter schon lange vermutet hatten.



Viele Pixel-Fans hatten der Vorstellung der ersten Pixel Watch lange Zeit entgegengefiebert und im Oktober 2022 war es dann endlich soweit. Google hat die Smartwatch parallel zu den Pixel 7-Smartphones vorgestellt und gleichzeitig mit diesen auf den Markt gebracht. Ursprünglich hatte man allerdings ganz andere Pläne, denn eigentlich sollte die erste Smartwatch parallel zu den Pixel 6-Smartphones auf den Markt kommen – nämlich im Oktober 2021.

Schon damals hatten wir und auch viele andere Beobachter sich gewundert, warum die Smartwatch im Herbst 2021 nicht vorgestellt wurde, denn eigentlich war alles klar. Erste Leaks gab es schon Anfang 2021 und schon seit dem Frühjahr gab es recht konkrete Informationen zur Smartwatch. Unvorstellbar für ein Gerät, das erst 18 Monate später auf den Markt kommen soll. Und tatsächlich ist durch obiges Marketingbild nun belegt, dass man andere Pläne hatte.

Hat Samsung den Pixel Watch-Start verhindert?

Mutmaßlich hat Google die Einführung der ersten Smartwatch verschoben, um Samsung eine geforderte Wear OS-Exklusivität einzuräumen. Offenbar hatte Samsung damals eine sehr starke Verhandlungsposition, denn Google hatte nicht nur langjährige Wear OS-Partner durch fehlende Informationen vor den Kopf gestoßen, sondern wohl auch die eigene Pixel-Abteilung. Meiner Einschätzung nach durfte die Pixel Watch nicht auf den Markt kommen – selbst wenn sie fertig entwickelt war.









Google Watch statt Pixel Watch

Aus dem Leak geht aber nicht nur der geplante frühe Start hervor, sondern auch eine weitere interessante Tatsache: Die Smartwatch sollte als Google Watch auf den Markt kommen und trug damals noch nicht die Bezeichnung „Pixel Watch“. Vermutlich hatte man sich ein wenig an Apple orientiert, wie man es auch sonst gerne in der Pixel-Abteilung tut, denn diese heißt bekanntlich auch nicht „iWatch“ oder gar „iPhone Watch“. Dennoch ist es meiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen, sich für „Pixel“ statt „Google“ zu entscheiden.

Die Smartwatch lag ein Jahr in der Schublade

Der verspätete Start ist schade und die vorherige Namensgebung interessant. Der echte Knackpunkt an diesem Leak ist aber, dass Googles Ingenieure die Smartwatch seit 2021 nicht mehr angefasst hatten, bevor sie Ende 2022 in Produktion ging. Die Smartwatch, die ein Jahr vorher vielleicht noch gut angekommen wäre, war plötzlich veraltet und sollte dennoch Googles großen Einstieg in den Smartwatch-Markt markieren. Schon damals wurden die eher betagten Komponenten kritisiert und jetzt wissen wir, dass das keine Kostenfrage war, sondern das Gerät einfach viel zu spät auf den Markt geworfen wurde.

Man hat sich damit sicherlich keinen Gefallen getan, hatte aber vielleicht auch keine andere Möglichkeit. Denn die budgetierte Entwicklung war abgeschlossen und es wäre wohl zu teuer gewesen, diese vor dem Start noch einmal zu modernisieren. Denn die Smartwatch ist ohnehin nicht gerade günstig…