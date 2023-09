Pixel Watch 2: Alle Spezifikationen in der Übersicht – neuer Leak verrät und bestätigt alle Details (Übersicht)

Am Mittwoch wird Google die Pixel Watch 2 vorstellen, die in den letzten Tagen vor der Präsentation ebenso wie die großen Smartphone-Brüder zum Stammgast bei den Leakern wird. Jetzt sind die finalen Spezifikationen der Smartwatch geleakt worden, die zwar schon seit längerer Zeit bekannt waren, aber dadurch erst jetzt bestätigt und in einigen Punkten erweitert wurden. Google legt stark nach.



Google ist in diesen Tagen aktiv im Wearable-Markt: Gestern hat man den neuen Fitbit Charge 6 Fitnesstracker vorgestellt und in der nächsten Woche wird man mit der Pixel Watch 2 nachlegen. Beide Produkte haben nicht viel miteinander zu tun, schauen sich aber einige technische Tricks des jeweils anderen ab. So verbessert Google die Fitbit-Funktionen bei der Pixel Watch und der neue Fitbit-Tracker erhält einige bisher nur auf Google-Smartwatches verfügbare Funktionen.

Wir haben euch bereits die Pixel Watch 2 in allen verfügbaren Farben gezeigt und jetzt legen wir mit den Spezifikationen nach, bei denen sich überraschend viel tut. Das Herzstück der Smartwatch wird gegen einen deutlich schnelleren Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz ausgetauscht und dürfte einen Turbo für das Wearable bringen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Pixel Watch (1) ein Jahr lang im Regal lag, bevor sie veröffentlicht wurde, sodass die vergleichsweise schlechten Spezifikationen schnell erklärt sind.

Als neue Informationen kennen wir nun die Akku-Kapazität von 306 mAh sowie den internen Speicher mit ganzen 16 Gigabyte Speicherplatz. Ich denke, diese Spezifikationen können sich wirklich sehen lassen und Google wird wohl trotz Preiserhöhung mehr Smartwatches verkaufen können, als das bisher bei der ersten Generation der Fall gewesen ist.









Spezifikationen der Pixel Watch 2

Produktbezeichnung: Pixel Watch 2

Soc: Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz + Adreno GPU mit 1 GHz

Display: 1,24 Zoll OLED-Display von Samsung (384×384 Pixel)

Akku: 306 mAh, 24 Stunden mit AoD und 48 Stunden ohne AoD

Hauptspeicher: 16 Gigabyte, nicht erweiterbar

Sensoren: Wie Vorgänger + Hauttemperatursensor, Stresslevel-Sensor

Abmessungen: 41mm Durchmesser, 12,3mm stark

Gewicht: 26 Gramm

Rahmen: Alu statt Edelstahl

Weiteres: Größere Krone, neue Sensor-Anordnung nach Fitbit-Prinzip

» Pixel Watch 2: Neuer Leak zeigt Googles Smartwatch in allen Farben – erstmals in Schwarz erhältlich (Galerie)

» Fitbit Charge 6: Google präsentiert neuen Fitnesstracker – Pulsmesser, Google Wallet, Maps und YouTube Music (Video)

Letzte Aktualisierung am 9.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!