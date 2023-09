Pixel Watch 2: Neuer Leak zeigt Googles Smartwatch in allen Farben – erstmals in Schwarz erhältlich (Galerie)

Google wird in der nächsten Woche die Pixel Watch 2 vorstellen, die in den letzten Tagen immer wieder in Leaks aufgetaucht ist und viele Details von sich verraten hat. Jetzt sind die offiziellen Renderbilder der Smartwatch durchgesickert, die zum Start in vier verschiedenen Farben mit den jeweils passenden Armbändern erhältlich sein wird. Erstmals wird es eine zweite Gehäusefarbe geben.



Google geht mit der Pixel Watch in die zweite Generation und macht bereits beim ersten Versionssprung einige größere Schritte, die sich vor allem durch zusätzliche und optimierte Sensoren auf der Rückseite sowie neue Softwaretricks zeigen. Unter der Haube legt man mit einem deutlich stärkeren SoC nach, setzt aber weiterhin auf Qualcomm (Snapdragon W5 Gen1) statt eine eigene Tensor-Version für Smartwatches zu entwickeln. Das wird wohl noch einige Jahre dauern.

Die Smartwatch wird wie üblich die Möglichkeit bieten, die Bänder auszutauschen, wobei man zum Start eine Reihe von Farben und Varianten anbietet, die durch den Kauf von Zubehör erweitert werden können. Damit das optimal passt, wird es erstmals eine Pixel Watch in schwarzer Farbe geben, statt diese wie bisher nur in Silber anzubieten. Die Farbgebung bezieht sich hauptsächlich auf die nicht sichtbare Rückseite sowie auf den unteren Teil der Seitenansicht.

Ein neuer Leak gibt uns nun einen detaillierten Blick auf die neuen Smartwatches in den verfügbaren Start-Varianten. Es wird vier Farben zur Auswahl geben, die ihr auf den folgenden Fotos sehen könnt. Diese dürften direkt aus dem Pressematerial oder dem Google Store stammen, denn es sind die offiziellen Ansichten in den zur Auswahl stehenden Farben.









[WinFuture]