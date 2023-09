Pixel 8, Pixel 8 Pro & Pixel Watch 2: Das sind die deutschen Verkaufspreise und Vorbesteller-Aktionen

Am Mittwoch wird Google die neuen Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 vorstellen und aufgrund zahlreicher Leaks wissen wir längst, was uns in wenigen Tagen erwartet. Wer bereits mit einem Kauf oder der Vorbestellung spekuliert, kann vielleicht schon jetzt eine Vorentscheidung treffen: Ein Leak verrät die deutschen Preise sowie die Vorbestelleraktionen.



Pixel 8-Verkaufspreise

Es war bereits bekannt, dass Google die Preise für die Pixel 8-Smartphones stark anziehen wird und das hat sich nach den Leaks aus anderen Ländern nun auch bei der deutschen Preisgestaltung bestätigt. Nach der Preisstabilität des vergangenen Jahres fällt der Sprung vielleicht noch etwas höher aus, als es mancher Nutzer erwartet hätte. Hier die deutschen Preise sowie in Klammern dahinter zum Vergleich die jeweiligen Pixel 7-Preise.

Pixel 8 128 GB: 799 Euro (649 Euro)

799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 859 Euro (749 Euro)

859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1099 Euro (899 Euro)

1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1159 Euro (999 Euro)

1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1299 Euro (-)

Pixel Watch 2 Verkaufspreis

Auch bei der Pixel Watch wird man die Preise anziehen, obwohl die Smartwatch schon im vergangenen Jahr viele Nutzer als überteuert empfunden haben. Während man in den USA und Großbritannien jeweils 10 Dollar bzw. Pfund drauflegt, soll man sich bei den Europreisen gleich 20 Euro mehr genehmigen:

Pixel Watch 2 Wifi: 399 Euro (379 Euro)

399 Euro (379 Euro) Pixel Watch 2 LTE: 449 Euro (429 Euro)









Vorbestelleraktionen

Wenn es schon teurer wird, dann sollte man auch die Aktionen mitnehmen, die Google ab dem 4. Oktober bis mutmaßlich mindestens 12. Oktober anbieten wird. Es sind die gleichen Aktionen wie im vergangenen Jahr, nur mit den jeweils neuesten Generationen der darin enthaltenen Geräte. Im vergangenen Jahr war es übrigens so, dass man die Vorbestelleraktion in der Schlussphase noch in eine Frühkäuferaktion gewandelt hat, sodass die Pakete auch noch einige Tage nach dem offiziellen Verkaufsstart angeboten wurden.

Wer sich für ein Pixel 8 entscheidet, erhält im Rahmen der Vorbestelleraktion die Pixel Buds Pro gratis – vermutlich in einer der neuen Farben, um diese passend auf das jeweils bestellte Smartphone abzustimmen. Entscheidet ihr euch für ein Pixel 8 Pro, gibt es die Pixel Watch 2 gratis. Die exakten Details zu diesen Aktionen sind bisher noch nicht bekannt, dürften sich aber ähnlich verhalten wie in den letzten Jahren.

