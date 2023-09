Fitbit Charge 6: Google präsentiert neuen Fitnesstracker – Pulsmesser, Google Wallet, Maps und YouTube Music (Video)

Die Google-Tochter Fitbit hat heute, wie wir es bereits erwartet hatten, den neuen Fitnesstracker Fitbit Charge 6 vorgestellt und präsentiert damit die nächste Generation dieser Geräteklasse. Während die Pixel Watch von den Fitbit-Funktionen profitieren soll, erhält der Fitbit-Fitnesstracker umgekehrt eine Reihe von Google-Funktionenk, die es bisher nur auf Googles Smartwatch gegeben hat. Der Tracker wird schon in zwei Wochen verfügbar sein.



Wir hatten schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Fitbit in Kürze einen neuen Fitnesstracker vorstellen wird und heute Abend war es soweit: Google hat den neuen Fitbit Charge 6 vorgestellt, der sowohl mit verbesserter Hardware als auch starken Software-Integrationen glänzen soll. Man bewirbt vor allem die Integration kompatibler Fitnessgeräte, die Nutzung von YouTube Music und Google Maps auf dem kleinen Display sowie das Bezahlen mit Google Wallet.

Der neue Fitbit Charge 6 Fitnesstracker besitzt jetzt einen echten Hardware-Button an der Seite, sodass die haptische Nutzung zur Rückkehr zur Startseite einfacher wird. Außerdem hat man den Pulsmesser verbessert, der nun noch schnellere und präzisere Werte liefern soll – übrigens ähnlich wie auf der anstehenden Pixel Watch 2. Ansonsten bleibt das Gerät äußerlich unverändet und wird in drei Farben verfügbar sein, die man bereits aus Googles Pixel-Welt kennt: Obsidian, Porcelain und Coral.









Neue Software-Funktionen

In der Ankündigung hebt man die kürzlich gestartete neue Fitbit-App hervor und präsentiert außerdem das Bezahlen mit Google Wallet, die Nutzung von YouTube Music sowie die Google Maps-Navigation in Textform. Obwohl es nur ein Fitnesstracker ist, bringt man damit jede Menge smarte Funktionen an das Handgelenk der Nutzer, die keine Smartwatch brauchen. Kompatibilitäten gibt es zu Fitnessgeräten von iFit, Peloton, Technogym und NordicTrack.

Mit dem Kauf des Fitbit Charge 6 erhaltet ihr außerdem sechs Monate kostenlosen Zugriff auf Fitbit Premium und allen Funktionen, die anschließend auslaufen oder abonniert werden müssen. Fitbit Charge 6 kann ab sofort im Google Store vorbestellt werden und wird ab dem 12. Oktober – dem Tag der Pixel-Starts – für 159,95 Euro offiziell erhältlich sein.

[Google-Blog]