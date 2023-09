Google One: Google plant ein neues all-in-one-Abo mit Nest Aware und weiteren Vorteilen (Teardown)

Google betreibt eine Reihe von Abo-Diensten, mit denen sich Nutzer gegen eine monatliche Gebühr zusätzliche Services, Speicherplatz oder Medienzugriff sichern können. Wer mehrere dieser Dienste nutzt, wird sich vielleicht schon gefragt haben, warum Google kein Komplettpaket bietet, über das immer wieder spekuliert wurde. Jetzt gibt es handfeste Hinweise darauf, dass man an einer Zusammenlegung arbeitet, die in dieser Form wohl nur die wenigsten auf dem Schirm gehabt haben dürften.



Mit Abo-Diensten wie Google One, YouTube Premium, Google Play Pass oder Nest Aware betreibt Google eine Reihe von Möglichkeiten, bei denen Nutzer einzelne Dienstleistungen abonnieren können. Bisher müssen Nutzer diese allesamt einzeln abonnieren, aber das könnte sich zumindest für die beiden Produkte Google One und Nest Aware demnächst ändern. Denn in der Google Home-App gibt es nun einen recht eindeutigen Hinweis darauf, dass man eine Zusammenlegung plant:

All-in-one subscription from Google

Get more for less when you bundle Nest Aware, {two} TB of storage for Photos, Drive & Gmail, and more benefits

Die Rede ist von einem „All-in-one-Abo“, bei dem zumindest Nest Aware und die Vorteile von Google One zusammengelegt werden sollen. Ein „all-in-one“ mit „Google One“ ist zumindest namenstechnisch etwas merkwürdig, aber daher nennt man es wohl auch nicht beim Namen. Es ist zu vermuten, dass man dies für Nest-Nutzer anbieten und somit einen Rabatt auf Google One bieten wird. Andersherum wird man es hoffentlich nicht so anlegen, dass alle Google One-Nutzer das Nest Aware-Abo erhalten und die Pakete somit teurer werden.

Ob auch YouTube Premium ein Teil von diesem Abo werden könnte, denn immerhin spricht man ja von all-ine-one, bleibt abzuwarten.

