Android: Google Telefon erhält Audio Emojis – können lachen, weinen, furzen und mehr einspielen (Video)

Google liebt Emojis. Das wird in immer mehr Produkten deutlich und offenbar hat man diese Liebe bis in das Team von Google Telefon getragen, wo man eigentlich gar nicht so viel mit den Smileys anfangen könnte – sollte man zumindest meinen. Doch jetzt hat man die Audio Emojis präsentiert, die lustige Soundeffekte in Telefonate integrieren und somit einen spaßigen Effekt bringen sollen.



Es klingt wie ein Aprilscherz, aber wir haben den ersten Mai und die Funktion wurde tatsächlich schon für erste Nutzer ausgerollt: Die Android-App Google Telefon enthält jetzt Audio Emojis, die in akustischer Form in einem aktiven Telefonat verwendet werden können. Zur Auswahl stehen sechs Standard-Emojis, denen jeweils ein eigener lustiger Sound zugeordnet ist. Mit einem Tap auf das Emoji, wird der Sound während des Telefonats abgespielt und ist für beide Teilnehmer zu hören.

Die Emojis werden direkt in der Telefon-Oberfläche eingeblendet, stehen aber auch über das Mini-Widget bereit, sodass sie recht leicht verschickt werden können. Damit das nicht Überhand nimmt, sind kurze Pausen integriert. Es lassen sich also nicht mehrere Geräusche direkt nacheinander oder gar gleichzeitig abspielen. Anders ist es, wenn das Gegenüber auch die Google Telefon-App verwendet, denn die Pause gilt natürlich nur für die eine Seite.

Neben einem Lachen und Klatschen sowie dem obligatorischen „Badum TS“ steht auch ein Furzgeräusch zur Verfügung, das der ohnehin schon etwas fragwürdigen Funktion nicht unbedingt mehr Ernsthaftigkeit verleiht. Im unten eingebundenen Video könnt ihr euch alle Geräusche in Aktion anhören und überlegen, ob ihr diese wirklich während eines Anrufs verwenden würdet.









Ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Funktion sagen soll. Man muss sich schon fragen, welche Prioritäten manchmal bei Google gesetzt werden und wer es ernsthaft für eine gute Idee gehalten hat, so etwas in die wohl seriöseste App zu integrieren, die es auf einem Smartphone gibt – nämlich die Telefon-App. Als zusätzliche kleine Spaß-App kann man so etwas natürlich anbieten, aber an solch prominenter Stelle lässt mich das ein wenig am Produktmanager zweifeln.

Die Funktion lässt sich übrigens deaktivieren, sodass ihr keine Emojis in eurer Telefon-Oberfläche seht und dementsprechend auch keine versenden könnt. Das schützt euch allerdings nicht vor einem anrufenden Spaßvogel, denn die Soundeffekte werden über die Audiospur des Telefonats gelegt und lassen sich somit nicht für beide Seiten deaktivieren.

