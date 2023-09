Mihály Csíkszentmihályi: Traumhaftes Google-Doodle zum 89. Geburtstag des ungarischen Psychologen

Am heutigen 29. September hätte der ungarische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi bereits seinen 89. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem wirklich sehr schönen Doodle geehrt. Schon auf den ersten Blick strahlt das veränderte Google-Logo eine positive Stimmung aus. Wenig überraschend hat das etwas mit seiner Berufung zu tun, in der er den Begriff „Flow“ prägte.



Das heutige Google-Doodle für Mihály Csíkszentmihályi ist wirklich in sehr schönen Farben gehalten und noch dazu animiert, um diese Darstellung zu unterstützen. Man fühlt sich fast wie in einer Traumwelt und tatsächlich geht es auch ein wenig darum – denn Mihály Csíkszentmihályi hat mit „Flow“ die psychologische Definition für eine völlige Konzentration und auch ein wenig das Glücksgefühl geschaffen. Ich denke, das hat der Designer sehr gut umgesetzt.

Im Doodle sehen wir Mihály Csíkszentmihályi selbst in der Profildarstellung, der sich sehr intensiv mit dem Gehirn beschäftigt, das den Menschen in eben diese Konzentrationsphase bringen kann. Im Hintergrund sehen wir einen recht abstrakten Google-Schriftzug, der aber dennoch bei genauerem Hinsehen und vor allem durch die Animation zu erkennen ist. Die Farben wirken aus heutiger Sicht wieder modern, beschreiben aber auch diese psychologische Parallelwelt.

Das Google-Doodle wurde von Googles Designern entworfen, heute mal kein Gastkünstler, die auch eine Reihe von Entwürfen zu diesem Logo veröffentlicht haben. Schaut doch mal rein, ob ihr euch ebenfalls für die heute sichtbare Variante entschieden hättet.

Googles Doodle-Beschreibung:

Das heutige Doodle feiert den 89. Geburtstag von Mihály Csíkszentmihályi, einem ungarisch-amerikanischen Psychologen, der Pionier der wissenschaftlichen Erforschung von Glück und Kreativität war und den Begriff „Flow“ prägte: den mentalen Zustand, sich völlig in eine Aktivität zu vertiefen. Es handelt sich um einen Zustand optimaler Leistung und Wohlbefindens, der durch Konzentration, Freude und Erfüllung gekennzeichnet ist.

Csíkszentmihályi wurde an diesem Tag im Jahr 1934 in Fiume (damals Teil des Kaiserreichs Italien) geboren. Seine Familie hatte aufgrund des durch den Zweiten Weltkrieg verursachten wirtschaftlichen Abschwungs finanzielle Probleme. Infolgedessen brach Csíkszentmihályi die Schule ab, um zum Unterhalt seiner Familie beizutragen. Das tiefe Leid, das Csíkszentmihályi während des Krieges miterlebte, inspirierte ihn dazu, sein Leben dem Verständnis der Wissenschaft des Glücks zu widmen. Auf der Suche nach Antworten wandte er sich Kunst, Philosophie und Religion zu. Bei dieser Erkundung stieß er auf einen Vortrag von Carl Jung, der über die traumatisierten Psychen der Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg sprach und wie ihr Geisteszustand sie dazu veranlasste, die UFO-Sichtungen in den Himmel zu projizieren. Dieses interessante Studium führte ihn zur Psychologie.

Mit 22 Jahren zog er in die USA, um an der University of Chicago Psychologie zu studieren. Sein Interesse am Fluss begann während seines Studiums, als er beobachtete, wie Maler so in ihre Arbeit vertieft waren, dass sie das Zeitgefühl verloren und grundlegende Überlebenshinweise wie Nahrung, Wasser und Schlaf außer Acht ließen. Mehrere seiner Interviewpartner beschrieben ihre Erfahrungen mit der Metapher einer Wasserströmung, woraus der Begriff „Strömungszustand“ entstand. 1965 schloss er sein Studium mit einem Doktortitel in positiver Entwicklungspsychologie ab.

Csíkszentmihályis Buch Flow: The Psychology of Optimal Experience wurde 1990 veröffentlicht und seitdem in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Wirtschaftsführer, Präsidenten und Sporttrainer haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Natur von Produktivität und Wohlbefinden gelobt.

Csíkszentmihályi wurde später angesehener Professor für Psychologie und Management an der Claremont Graduate University. Er gründete und leitete das Quality of Life Research Center. Er war außerdem Fellow der American Academy of Arts and Sciences und erhielt mehrere renommierte Auszeichnungen, darunter den Clifton Strengths Prize und den Széchenyi-Preis.

Alles Gute zum 89. Geburtstag, Mihály Csíkszentmihályi!