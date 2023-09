Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Alle Spezifikationen in der Übersicht – neuer Leak bestätigt alle Details (Übersicht)

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die dank der wahren Leak-Flut in dieser Woche bereits sehr gut bekannt sind und wohl auch in diesem Jahr keine Geheimnisse mehr behalten können. Jetzt gibt es einen neuen Leak aus deutscher Quelle, der alle bisher bekannten Spezifikationen bestätigt, die somit endgültig als offiziell gewertet werden dürfen. Google legt in einigen Punkten nach.



Schon vor Monaten sind die ersten Pixel 8-Spezifikationen geleakt worden, die wir grob umrandet bereits im Frühjahr kannten. Doch im Laufe der Zeit können sich noch Kleinigkeiten ändern, es kann Irrtümer oder gar gänzlich andere Modelle geben. Mittlerweile ist das ausgeschlossen, denn die Smartphones werden nächste Woche präsentiert und sind möglicherweise bereits auf dem Weg zu den ersten frühen Testern, die demnächst ihre Testberichte veröffentlichen dürfen.

Demnach sind auch alle Leaks nun höchst glaubwürdig, sodass die jetzt durchgesickerten technischen Daten ohne Frage den Fakten entsprechen. WinFuture ist wohl an die offiziellen Datenblätter gelangt und hat nun alle technischen Spezifikationen veröffentlicht bzw. bestätigt. Wir hatten sie euch schon vor längerer Zeit und in regelmäßigen Abständen in aktualisierter Form immer wieder gezeigt. Daher müssen diese hier nicht mehr einzeln diskutiert, sondern nur noch aufgelistet werden.

Erst gestern haben wir euch offizielle Renderbilder von Pixel 8 und Pixel 8 Pro in allen Farben gezeigt, die ebenfalls aus deutscher Quelle stammten. Damit vervollständigt sich das Bild der Smartphones immer weiter, die Google am 4. Oktober vorstellen und mutmaßlich am 12. Oktober bereits in den Handel bringen wird.









Pixel 8 Spezifikationen

Codename: Shiba

Display: 6,17 Zoll AMOLED; 1080 x 2400 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX386 mit 12 Megapixel

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 4600 mAh, 24 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Peony Rose, Grey, Obsidian Black

Weiteres: Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 799 Euro

Pixel 8 Pro Spezifikationen

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll AMOLED; 1344 x 3120 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Zoom-Kamera: Samsung GM5 mit 48 Megapixel und 5X-Zoom

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 5100 mAh, 27 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Sky Blue, Porcelain, Black Obsidian

Weiteres: UWB, Integriertes Fieberthermometer, Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 1099 Euro

[WinFuture]