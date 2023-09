Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak zeigt alle offiziellen Farben und Renderbilder der Smartphones (Galerie)

Google wird in weniger als einer Woche die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die in den letzten Tagen sehr umfangreich geleakt wurden und mittlerweile so gut wie alle Details von sich verraten haben. Wir konnten auch schon den einen oder anderen Blick auf die Geräte werfen und jetzt wurden alle offiziellen Renderbild geleakt, die uns die Smartphones in den verfügbaren Farben zeigen.



Unser Bild von den Pixel 8-Smartphones vervollständigt sich, sodass kaum noch Fragen zu den kommenden Geräten offen bleiben. Denn spätestens seit Beginn dieser Woche sind alle relevanten Informationen bekannt, die uns durch zahlreiche Leaks rund um die kommenden Geräte geliefert wurden. Wir haben euch das aus Gründen der Übersicht erst vor wenigen Tagen in diesem Artikel alle Pixel 8-Infos zusammengefasst, um die Smartphones kennenzulernen. Jetzt kann sich das Bild im wahrsten Sinne des Wortes vervollständigen.

Ein aktueller Leak zeigt uns die offiziellen Renderbilder des Pixel 8 in den drei verfügbaren Farben sowie das Pixel 8 Pro in den drei verfügbaren Farben + eine weitere Farbvariante, die immer wieder mal auftaucht, aber wohl zu Beginn nicht angeboten werden wird. Die Farbtöne decken sich mit den bisherigen Angaben und passen auch zu den neuen Pixel Buds Pro-Farben, allerdings steht noch ein kleines Fragezeichen hinter der offiziellen Farbbezeichnung – aber das ist ohnehin ein unwichtiges Detail.

Das Pixel 8 oder auch das Pixel 8 Pro sollte laut eines früheren Leaks noch in der vierten Farbe Haze zu haben sein, es ist aber gut möglich, dass diese erst zu einem späteren auf den Markt kommt oder nur exklusiv im Google Store zu haben sein wird. Hier nun der Blick auf die offiziellen Renderbilder sowie die Farbbezeichnungen der beiden Geräte.









Pixel 8 Pro Farben

Das Pixel 8 Pro wird in den Farben Sky Blue, Porcelain sowie Obsidian Black verfügbar sein.









Pixel 8 Farben

Das Pixel 8 wird in den Farben Peony Rose, Grey sowie Obsidian Black verfügbar sein.

