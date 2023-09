Pixel Buds Pro: Google bringt die smarten Kopfhörer in Kürze in zwei neuen Farben; passend zum Pixel 8 (Leak)

Google lädt in genau einem Monat zum ‚Made by Google‘-Event, das offenbar nicht nur die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 hervorbringen wird, sondern auch neue Farben für die Pixel Buds Pro. Laut aktuellen Leaks sollen die smarten Kopfhörer in zwei neuen Farben erscheinen, die das Portfolio auf das der neuen Pixel 8-Smartphones abstimmen sollen.



Die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro sind derzeit in den vier Farben Coral, Fog, Charcoal und Lemongrass erhältlich, mit denen sie weitgehend farblich auf die aktuellen Pixel-Smartphones abgestimmt sind. Doch weil die Pixel 8-Smartphones in neuen Farben erscheinen werden, legt man auch bei den Pixel Buds Pro mit mindestens zwei neuen Farben nach. Das ist üblich und nicht überraschend, sodass es eigentlich keinen Zweifel am folgenden Leak gibt.

Laut dem Leak werden die Pixel Buds Pro in den neuen Farben Porcelain und Sky Blue erhältlich sein. Mutmaßlich wird man diese zeitgleich mit dem Verkaufsstart oder Vorbestellungsstart der neuen Pixel 8-Smartphones im Google Store freischalten – möglicherweise kurz darauf auch bei den Handelspartnern. Dieses Vorgehen ist nicht unüblich, denn mit einer neuen Pixel Buds-Generation war in diesem Jahr ohnehin nicht zu rechnen und neue Features bringt man mit den Pixel Feature Drop-Updates.

Bleibt abzuwarten, ob Google die smarten Kopfhörer dauerhaft in den sechs Farben anbieten wird oder sich auf der anderen Seite der Medaille von ein oder zwei Farben verabschiedet.

Letzte Aktualisierung am 3.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!