Android 15: Google kündigt zweite Beta für die Pixel-Smartphones und aufregende neue Features an

Das nächste Kapitel für Android steht vor der Tür: Google hat den Start der zweiten Android 15 Beta in Aussicht gestellt, der heute Abend erfolgen und von einigen „aufregenden“ Ankündigungen begleitet werden soll. Man will nicht nur die zweite Android 15 Beta für die Pixel-Smartphones freigeben, sondern auch eine Reihe neuer Funktionen ankündigen, die vermutlich auch etwas mit der neuen Gemini-KI für Android zu tun hat.



Es gab Zeiten, in denen Android das dominierende Thema der Google I/O war, doch obwohl das Betriebssystem nichts an Bedeutung verloren hat, hat es gestern nur für eine sehr kurze Erwähnung gereicht. Man hat die Android 15 Beta 2 angekündigt, die im Laufe der nächsten Stunden veröffentlicht werden soll. Angekündigt wurde es für „morgen“, also mittlerweile heute und daher ist es recht wahrscheinlich, dass wir die nächste Android 15-Version heute Abend erhalten werden. Wenn nichts dazwischen kommt.

Android-Chef Dave Burke hat auf der Google I/O-Bühne mitgeteilt, dass wir uns auf neue Ankündigungen freuen dürfen, die man selbst kaum noch erwarten kann. Statt einer langweiligen neuen Beta ohne größere Neuerungen könnte es also bei diesem Release vielleicht nochmal einen großen Schritt geben – mutmaßlich der letzte für diese Generation. Worauf wir uns freuen können, ist aber völlig unklar und es ist gut möglich, dass es diesmal gar nichts mit KI zu tun hat. Daher hat es wohl auch nicht auf die große Google I/O-Bühne gepasst.

Denn das Team von Gemini hat bereits neue Gemini-Funktionen für Android angekündigt und dabei interessanterweise mehrfach das Wörtchen „Google AI“ gewählt. Das könnte eine alternative Bezeichnung für die Gemini-Integrationen sein, denn das eigene Flaggschiff-Produkt in einem offenen Betriebssystem unterzubringen und die Smartphone-Partner nicht weiter zu verärgern, kann zum Stunt werden. Ein optionales Google KI-Paket könnte eine gute Lösung sein. Aber vielleicht erfahren wir auch dazu heute Abend etwas mehr.

Dass man die Ankündigungen ausgelagert hat, könnte auch für das Betriebssystem sprechen, dessen größere Neuerungen sich in den letzten Jahren eher in Grenzen hielten.

