Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das sind die neuen Kameratricks – magischer Editor tauscht jetzt auch Gesichter (Videos)

Jede Pixel-Generation hat neue Kameratricks im Portfolio, das wird auch bei den Pixel 8-Smartphones nicht anders sein. Kürzlich wurde ein recht umfangreiches Video geleakt, dass die neuen Kameratricks im schnellen Durchlauf zeigt und bereits die Richtung vorgibt, in die sich die Bildverbesserungen in den nächsten Jahren bewegen werden: Vor allem die KI-Nachbearbeitung wird eine große Rolle spielen.



Das Team von Google Fotos hat schon vor einigen Monaten einen Ausblick auf den magischen Editor gegeben und offenbar ist dieser ein wichtiger Bestandteil der diesjährigen Kamera-Offensive der Pixel-Smartphones. Denn ein vor wenigen Tagen geleaktes Video, das wir euch bereits gezeigt haben, konzentriert sich hauptsächlich auf die Nachbearbeitung der Fotos. Was mit dem magischen Radiergummi begann, wird in diesem Jahr deutlich mächtiger sein.

Gesichter tauschen

Ein Feature, das bei Gruppenfotos oder Familienfotos mit Kindern immer wieder gebraucht wird: Die Algorithmen sollen Gesichter mit Grimassen oder wegschauende Personen erkennen und deren Gesichter gegen eine schönere Variante austauschen. Das Video wirkt ein wenig creepy und es bleibt die Frage, woher diese Gesichter stammen. Bei einem Video mit viel Bewegung sicherlich kein Problem, aber bei einem einzelnen Foto in der Nachbearbeitung gibt es kein Motiv-Backup in den Sekunden davor und danach.

Gut möglich, dass man die Gesichter per Künstlicher Intelligenz erzeugt. Dazu könnte Google Fotos auf einen Mix aus den bereits bekannten Gesichtern aus der Clouddatenbank und der abgebildeten Person setzen. Dass man in puncto Gesichter zuletzt einen großen Sprung gemacht hat, hatten wir euch erst kürzlich berichtet: Google Fotos erkennt Personen von hinten.









Fotos umfangreich bearbeiten

Mit dem magischen Google Fotos-Editor sollen sich Fotos sehr umfangreich bearbeiten lassen, das hatten wir euch damals bereits an einigen Beispielen gezeigt. Jetzt hat man ein weiteres Beispiel veröffentlicht, bei dem das Ausgangsbild doch recht stark verändert wird: Zuerst wird ein störendes Objekt im Hintergrund entfernt. Danach wird die abgelichtete Dame als Hauptmotiv etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt, wobei allerdings die Spuren im Sand verschwinden und die Person zu schweben scheint. Aber das ist etwas, dass man in den nächsten Jahren mit KI sicherlich auch noch hinbekommt, ähnlich wie man es schon bei der Lichtquellenbearbeitung mit den Schatten geschafft hat.

Zu guter Letzt wird noch der Himmel eingefärbt, um den tristen grauen Himmel in ein interessantes Abendrot zu verwandeln. All das scheint mit nur wenigen Klicks und ohne große Bearbeitungskenntnisse möglich zu sein.

Pro-Modus

Smartphone-Kameras haben für viele Menschen schon vor Jahren die klassische Digitalkamera ersetzt, die längst in der Schublade liegt und nur für besondere Anlässe herausgeholt wird. Google gibt mit der neuen Kamera-App den Nutzern die Möglichkeit, im Pro-Modus einige Einstellungen wie etwa die Belichtungszeit und den ISO-Wert einzustellen. Bisher war das nur mit speziellen Apps und zum Teil auch dann mangels Hardware-Unterstützung nicht möglich. Gerade im gehobenen Amateurbereich könnte das sehr interessant werden.









Audio Magic Eraser

Mit dem Audio Magic Eraser, den wir euch einigen Monaten schon einmal vorgestellt haben, will man die Entfernung von Objekten auf den Audiobereich übertragen. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, störende Geräusche herauszufiltern. Das allein ist sicherlich nicht so schwer umzusetzen, viel komplizierter wird es sein, die entstandene Lücke oder die möglichen Überlagerungen von gewünschten Geräuschen wiederherzustellen, ohne dass die Entfernung auffällt. Ein sehr interessantes Projekt, über das wir sicherlich bald mehr erfahren werden.

Video Boost und Nachtsicht

Fast schon als Goodie könnte man die beiden eher klassischen Funktionen beschreiben, die sich auf die Aufnahme von Fotos und Videos konzentrieren. Mit „Video Boost“ will man noch flüssigere Videos ermöglichen, wobei man dabei allerdings bisher nichts in Detail geht. Vermutlich eine verbesserte Videostabilität. Außerdem soll der Nachtsichtmodus sowie die Astrofotografie weiter verbessert werden.

