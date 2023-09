Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Geleaktes Video zeigt die starken neuen Kameratricks und mehr – KI im vollen Einsatz

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 8-Smartphones präsentieren, über die wir bereits sehr viel erfahren haben und längst nahezu vollständige Spezifikationen in Erfahrung bringen konnten. Jetzt wurde ein überraschend umfangreiches Promovideo geleakt, das uns praktisch alle Softwaretricks der achten Smartphone-Generation zeigt – darunter natürlich auch die Kameratricks. Pixel-Nutzer werden mit der KI ihre Freude haben, denn es sind beeindruckende Dinge zu sehen.



Wir haben euch gerade erst alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones gezeigt, da legen die Leaker schon wieder kräftig nach – und diesmal mit einem wirklich großen Paket an Neuerungen. Denn das unten eingebundene geleakte Promovideo verrät uns alle neuen Kameratricks, wobei es sich diesmal hauptsächlich auf die Nachbearbeitung konzentriert. Auch bei der Foto- und Videoaufnahme gibt es Verbesserungen, doch diese machen vergleichsweise eher kleinere Schritte: Natürlich ist Night Sight mit an Bord, Super Res Zoom und auch die Astrofotografie.

Außerdem sehen wir erstmals den neuen Audio Magic Eraser, man zeigt die noch flüssigere Videoaufnahme mit einer starken Softwarestabilisierung und anschließend geht es schon an die Nachbearbeitung. Und da zeigt sich, was die Künstliche Intelligenz so alles leisten kann. Denn die Aufnahmen lassen sich umfangreich verändern, ohne dass ihr Photoshop-Künste oder ähnliches haben müsst.

Bisher hat Google den Begriff „Magic Eraser“ oder auf Deutsche den „magischen Radierer“ nur für Fotos verwendet und es den Nutzern innerhalb von Google Fotos ermöglicht, störende Objekte oder Personen aus dem Bild zu entfernen. Das funktioniert recht gut, auch wenn es an einigen Stellen noch Luft nach oben hat. Mit dem Pixel 8 wird man das deutlich ausbauen, längst nicht mehr nur Löschen und außerdem auch in den Audiobereich sowie sicherlich in Zukunft in den Videobereich gehen.









Erst vor wenigen Tagen hatte ich noch einmal den neuen magischen Google Fotos-Editor in Erinnerung gerufen und jetzt können wir diesen ein Stück weit im Einsatz sehen. So ist etwa zu sehen, dass sich einzelne Objekte nicht nur entfernen lassen, sondern dass sich andere Objekte auch auswählen und frei im Motiv verschieben lassen. Außerdem scheint ein Gesichtertausch möglich zu sein, sodass alle Personen auf dem Foto in die Kamera blicken.

Um auch Profis etwas zu bieten, wird man die „Pro-Kontrollen“ sowie einen DSLR-Modus einführen, bei dem die Nutzer wohl viele Kamerawerte im Rahmen der Möglichkeiten selbst einstellen können. Es gibt viel zu sehen und wir werden uns die einzelnen neuen Kameratricks hier im Blog in den nächsten Tagen noch einmal ausführlich ansehen. Schaut euch das obige Video und freut euch, falls ihr das Pixel 8 bereits auf eurer Einkaufsliste habt.

