Pixel Superfans Wallpaper: Hier bekommt ihr Googles neue Wallpaper zum 25. Geburtstag zum Download

Google veröffentlicht immer wieder neue Hintergrundbilder für die Pixel-Smartphones und hat insbesondere in den letzten Wochen mehrfach rund um das Thema 25 Jahre Google nachgelegt. Jetzt hat man noch einmal zwei Wallpaper für die Pixel Superfans veröffentlicht, die in diesem Fall aber nicht exklusiv sind, sondern für alle Nutzer angeboten werden. Hier bekommt ihr sie zum Download.



Oftmals rund um den Release neuer Pixel-Produkte treten die Pixel Superfans in Erscheinung und werden von Google mit einigen Goodies versorgt – manchmal auch nur in Form von exklusiven Inhalten. Jetzt hat man zwei neue Hintergrundbilder für die Superfans veröffentlicht, die man diesmal aber nicht nur diesem exklusiven Kreis zugänglich macht, sondern allen Nutzern direkt über den Google Store anbietet. Es geht um das Thema 25 Jahre Google, wie sollte es auch anders sein.

Man hat zwei Motive veröffentlicht, wobei sich diese doch recht deutlich von den bisherigen 25 Jahre-Wallpapern unterscheiden. Sowohl im Stil als auch in der Tatsache, dass die „25“ in einem Fall gar nicht enthalten ist und im anderen erst auf dem zweiten Blick sichtbar wird. Beide Wallpaper wurden von Mitgliedern des Google Design Studio entworfen. Hier die Beschreibungen und im folgenden die Medien:

Farbverlauf

Der Nebel von San Francisco trifft auf die lebendigen und optimistischen Farben von Google. Selma hat dieses besondere Hintergrundbild entworfen, um ihre eigene Stadt und den 25. Geburtstag von Google in einem fröhlichen Farbrausch zu feiern. Es besteht vollständig aus physischen Materialien wie Papierausschnitten und durchscheinenden Kunststofffolien.

Skulptur

Dieses Hintergrundbild wurde mit den Gedenkziffern zum 25. Geburtstag von Google gestaltet. Als Designer, der physische Produkte herstellt, stellte sich YoungWoo eine Skulptur vor, die in der Tapete tatsächlich berührt und gespielt werden kann. Er hofft, dass die von Cartoon-Menschen in einem minimalistischen Raum geschaffene Märchenszene ein kurzer, angenehmer Moment sein wird, der ein spielerisches Gefühl hervorruft.









Ich würde die Wallpaper fast schon in den Bereich „Special Interest“ legen und vor allem für das zweite Motiv muss man wohl wirklich ein Superfan sein, um sich von diesem auf dem Homescreen blenden zu lassen. Eine Dark Mode-version gibt es nicht. Das erste Motiv hingegen ist ein schicker Farbverlauf, der die Google-Farben enthält. Mit etwas Fantasie könnte man ein stark herangezoomtes und unscharf gemachtes Google-Icon sehen.

Ihr könnt die beiden Hintergrundbilder bei uns wie üblich per Google Drive herunterladen. Zwar bietet Google sie auch offiziell zum Download an, aber häufig haben diese Motive ein Ablaufdatum und könnten schon in wenigen Wochen verschwunden sein, während ihr sie in unserem Archiv dauerhaft findet 🙂

