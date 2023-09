Pixel Wallpaper: Hier bekommt ihr die frischen ’25 Jahre Google‘-Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

In wenigen Tagen feiert Google den 25. Geburtstag und hat anlässlich dessen nicht nur viele spannende Infos veröffentlicht und Aktionen gestartet, sondern zelebriert das Vierteljahrhundert auch medial. Im US-amerikanischen Google Store wurden vor wenigen Tagen neuen Smartphone-Wallpaper veröffentlicht, die sich stilistisch an den bereits zuvor bekannten Hintergrundbildern orientieren und einige Anspielungen auf Googles Geschichte beinhalten. Wir bieten sie euch wie üblich zum Download an.



Google veröffentlicht immer wieder neue Hintergrundbilder für die Pixel-Smartphones und anlässlich des eigenen 25. Geburtstags hatte man schon im August zwei Wallpaper-Motive veröffentlicht, die sich am obigen Coverbild orientieren. Wir haben sie euch bereits gezeigt und zum Download angeboten und jetzt gibt es sozusagen einen Nachfolger. Während die ersten Motive im Google Store Japan veröffentlicht wurden, stammen die neuen aus dem Google Store USA.

Die neuen Hintergrundbilder sind stilistisch ähnlich, aber deutlich knalliger gehalten. Es gibt insgesamt drei Motive, einmal mit einem blauen Hintergrund und einmal mit einem gelben Hintergrund. Auch bei dieser Variante finden sich eine ganze Reihe von Objekten im Bild, die diesmal einfacher zu erkennen sind: Ins Auge sticht der Chrome-Dino, dann natürlich die Google-Suchleiste, immer wieder die Buchstabenfolge „HBD“ (Happy BirthDay), dann eine Reihe von geometrischen Formen sowie das Bard- bzw. Google KI-Logo.

Für wenige Tage ist das sicherlich ein schickes Motiv auf dem Android-Homescreen. Auf Dauer vielleicht etwas zu knallig und auch etwas zu unruhig, aber dennoch etwas, dass man sich als Google-Fan in diesen Tagen in den Hintergrund legen kann. Im Folgenden findet ihr die Motive in der Vorschau.









Google bietet alle sechs Wallpaper zum Download an, wobei man eine Auflösung von 1592×3391 gewählt hat. Durch das Motiv ist es aber sicherlich egal, wenn das Motiv an den Rändern ein wenig abgeschnitten wird. Wie üblich bieten wir euch die beiden Wallpaper als Paket zum Download (Google Drive) als auch einzeln zur Ansicht (Google Fotos) an. Klickt einfach auf einen der folgenden Links. Und wer die ersten Motive möchte, findet sie in diesem Artikel.

25 Jahre Google – Pixel Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

[9to5Google]