Pixel Wallpaper: Hier bekommt ihr die neuen ’25 Jahre Google‘-Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

Im September feiert Google den 25. Geburtstag und wird anlässlich dessen sicherlich eine Reihe von Aktivitäten starten, wobei der japanische Google Store mit seinen starken Aktionen bereits den Anfang gemacht hat. Um den Geburtstag zu zelebrieren, hat man dort zwei neue Pixel Wallpaper veröffentlicht, die auf dem Smartphone nicht nur gut aussehen, sondern auch jede Menge Anspielungen enthalten. Wir bieten sie euch in einer hellen und einer nachträglich bearbeiteten dunklen Variante zum Download an.



Google veröffentlicht immer wieder neue Hintergrundbilder für die Pixel-Smartphones und anlässlich des eigenen 25. Geburtstags hat man jetzt zwei neue Motive veröffentlicht. Auf obigem Coverbild sind die einzelnen Motive bereits zu sehen, wenn auch in einer etwas anderen Anordnung. Das Gesamtbild selbst ist vielleicht nichts, was man sich unbedingt dauerhaft als Hintergrundbild auf den Homescreen legen würde, aber durch die zahlreichen Anspielungen hat es seinen ganz eigenen Reiz – vielleicht als Motiv für den Sperrbildschirm.

Die beiden Wallpaper-Varianten enthalten die gleichen Motive. Einmal sind sie in farbigen Umrissen auf einem weißen Hintergrund zu sehen und in der zweiten Variante sind die Umrisse schwarz und mit einer Reihe von farbigen Material You-Formen im Hintergrund angereichert. Keines der abgebildeten Objekte ist zufällig platziert, sondern alle haben einen Bezug zur 25-jährigen Geschichte des Unternehmens – man muss sie nur kennen.

Abgebildet ist etwa die Noogler-Mütze, die mathematische Form von Googol, ein Chromebook, ein Messenger-Icon, ein Bild von Larry Page und Sergey Brin, eines der berühmten Google-Fahrräder, der Chrome-Dino, ein Dogfood-Icon, ein Google Home Mini und sogar eine der legendären Rutschen aus den Google-Büros. Ihr entdeckt sicherlich noch mehr, schaut einfach mal die Motive aufmerksam an 🙂









Google bietet beide Motive als Smartphone-Wallpaper zum Download an, wobei man eine Auflösung von 1440×3120 gewählt hat. Weil beide Motive nur mit einem hellen Hintergrund angeboten werden, hat sich ein Nutzer in der 9to5-Community die Arbeit gemacht, eine Dark Mode-Version mit schwarzem Hintergrund zu erstellen. Die beiden Darstellung mit dunklem Hintergrund sind also keine Originale, könnten aber ebenso als solche durchgehen.

Wie üblich bieten wir euch die beiden Wallpaper als Paket zum Download (Google Drive) als auch einzeln und als Sammlung zur Ansicht (Google Fotos) an. Klickt einfach auf einen der folgenden Links.

25 Jahre Google – Pixel Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

