Google Keep: Die neuen Notizen-Funktionen im Einsatz – Hands-ons zeigen die Handschrift-Notizen (Videos)

In den nächsten Wochen sollte die Notizen-App Google Keep neue Funktionen erhalten, die auf einen neuen Notizen-Typ aufbauen. Dieser konzentriert sich auf die Nutzung von Handschrift und dem Einfügen weiterer Elemente, was wir euch gestern bereits auf Screenshots zeigen konnten. Jetzt zeigen sich diese neuen Features in gleich zwei Videos sowohl auf dem Smartphone als auch Tablet in Aktion.



Wir hatten erst gestern über die neuen Handschriftnotizen in Google Keep berichtet, die von einigen Nutzern bereits aktiviert und verwendet werden konnten. Offiziell angekündigt und ausgerollt wurde der neue Notizen-Typ zwar noch nicht, aber das dürfte aufgrund der bereits fertig entwickelten Umsetzung nicht mehr lang auf sich dauern lassen. Die Handschriften werden den bisherigen Kritzelmodes nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Neben den Screenshots gibt es jetzt auch zwei Videos, die diesen Modus in Aktion zeigen. Es zeigt sich sowohl die Oberfläche als auch das Einfügen von Handschrift sowie die zusätzlichen Bearbeitungsmöglichkeiten für das Einfügen von Text, Formen, Mustern und einigem mehr. Die Notizen-App wird noch flexibler und soll es damit ermöglichen, sehr schnell den Stift herauszuholen oder den Finger zu schwingen, um schnelle Gedankengänge in irgendeiner Form festzuhalten.

Auch der Einsatz auf dem Sperrbildschirm wird mit dem kommenden Update in der Form ermöglicht, wie wir es schon seit dem Start des Pixel Tablet erwartet hätten. Vielleicht ist das auch eine Funktion für das nächste Feature Drop, das es nicht nur für die Pixel-Smartphones gibt, sondern in der Form von Jahreszeiten-Updates bekanntlich auch für Android.









