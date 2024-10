Google Keep: Die Notizen-App erhält ein neues Format – handschriftliche Notizen kommen (Screenshots)

Mit der Notizen-App Google Keep lassen sich sehr einfach unterschiedlichste Arten von Notizen erstellen und über mehrere Geräte synchronisieren. Jetzt steht ein neues Notizenformat vor der Tür, das vor allem auf Tablets zum Einsatz kommen dürfte und den Nutzern handschriftliche Notizen mit zusätzlichen Inhalten ermöglichen soll. Der bisherige Kritzelmodus soll dennoch bestehen bleiben.



Mit Google Notizen lassen sich Notizen in Form von Text, Listen, Bildern oder auch Kritzeleien erstellen. Jetzt zeigt sich durch einen Teardown ein neues Format, das sich irgendwo zwischen all den bisherigen Typen positioniert: Nutzer sollen handschriftliche Notizen auswählen können, die sowohl innerhalb der App als auch vom Sperrbildschirm angelegt werden. Letztes war schon vor langer Zeit eine zentrale Funktion des Pixel Tablet und gar Android 14, kam aber nicht in vollem Umfang über den Testlauf hinaus.

Nutzer können handschriftliche Notizen anlegen, die sowohl aus Text als auch dem üblichen Gekritzel bestehen können. Zusätzlich lässt sich Text einfügen, weitere Formen in die Notiz bringen, diese Formen mit Mustern und Farben ausfüllen oder gar Bilder hinzufügen. Daraus wird dann schnell eine kleine Designer-App, mit der sich wichtige Informationen auf einen Blick zusammentragen lassen. Vor allem wegen der zentralen Handschriftfunktion dürfte es eher ein Feature für Geräte mit größerem Display sein – hauptsächlich also Tablets. Laut der im Teardown entdeckten Ankündigung soll es aber auch per Touch gut funktionieren.

Interessanterweise hebt sich dieses neue Format vom bisherigen Zeichnen-Modus ab und soll parallel zu diesem angeboten werden. Worin der Unterschied zwischen Zeichnen und handschriftlich schreiben besteht, geht aus dem Teardown noch nicht hervor. Vermutlich wird es eine Texterkennung geben, die im bisherigen Testlauf aber noch nicht aktiviert werden konnte.

