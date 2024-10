YouTube für Android: Neuer Miniplayer wird ausgerollt – bringt größeres Bild, Zeitsprung und schnellen Wechsel

Die Android-App von YouTube besitzt seit langer Zeit einen Miniplayer, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn das aktuelle Video noch nicht beendet ist und der Nutzer in eine andere Ansicht wechselt. Jetzt erhält dieser Player ein größeres Update, das diesem eine neue Oberfläche im gewohnten Android-Bild-in-Bild-Stil verpasst. Dabei konzentriert man sich voll auf das Bild und entfernt die Zusatzinformationen.



Der YouTube Miniplayer kommt häufig zum Einsatz, um ein Video im Hintergrund weiter abzuspielen und dennoch die App nutzen zu können. Bisher war es so, dass der Miniplayer in einer Leiste am unteren Displayrand gezeigt wurde. Zusammen mit dem Videotitel, dem Kanal sowie einer Möglichkeit zum Pausieren oder Schließen des Videos. Allerdings kommt diese Umsetzung noch aus einer Zeit, bevor Android selbst über eine systemweite Bild-in-Bild-Funktion verfügte. Jetzt werden die Oberflächen vereinheitlicht.

Links seht ihr die vorherige Umsetzung und rechts die neue Variante, die in diesen Tagen bei vielen Nutzern auftaucht. Der Textanteil ist vollständig verschwunden, stattdessen setzt man auf einen deutlich größeren schwebenden Player mit ebenso großen Bedienelementen. Es gibt Pause/Play sowie den Sprung um 10 Sekunden nach vorn oder zurück. Der Player lässt sich frei über die App-Oberfläche verschieben, sodass dieser nicht (mehr) im Weg ist.

Der Wechsel zum systemweiten Bild-in-Bild ist durch diese Umsetzung nahezu nahtlos und erfolgt wie bisher dann, wenn die YouTube-App vollständig beendet wird. Der neue Miniplayer wurde schon vor einigen Wochen offiziell angekündigt und sollte im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern der Android-App ankommen.

