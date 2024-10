YouTube Premium: Nutzer sehen trotz Abo Werbespots in den Videos – Google spricht von einem Fehler

Zahlende Nutzer von YouTube Premium haben ihr Abo meist aus dem Grund abgeschlossen, weil sie die Videoplattform werbefrei verwenden und auch die weiteren gebotenen Vorteile nutzen wollen. In diesen Tagen berichten vermehrt Nutzer darüber – und ich kann es selbst bestätigen – dass sie trotz aktivem Abo vereinzelt Werbeeinblendungen sehen. Google spricht von einem Fehler, aber ist das wirklich so?



In diesen Tagen häufen sich Meldungen in den Produktforen und bei Reddit von erbosten Nutzern, die trotz eines aktiven YouTube Premium-Abos Werbung vor oder in den Videos sehen. Zwar nicht in der vollen Bandbreite wie bei einem Gratisnutzer und nur vereinzelt, aber dennoch klar gegen das Premium-Versprechen, eine vollständig werbefreie Plattform geboten zu bekommen. Klar, dass die zahlenden Nutzer da auf die Barrikaden gehen und ihren Unmut kundtun.

Weil es sich bei YouTube Premium um ein kostenpflichtiges Produkt handelt, hat Google entgegen sonstiger Muster diesmal sehr schnell reagiert und sich bereits offiziell zu Wort gemeldet. Man spricht von einem Fehler und untersucht derzeit, wie es dazu kommen konnte. Ob man das mit Kenntnis dieses Fehlers bereits vollständig abdrehen konnte, geht aus dem Statement nicht hervor. Tatsächlich habe auch ich gestern auf dem Smartphone meiner Tochter (YouTube Premium Family) eine Werbeeinblendung gesehen, das aufgrund zahlreicher anderer werbefinanzierter Apps auf dem Smartphone aber kaum wahrgenommen. Daher kann ich das Problem auch persönlich für Österreich bestätigen.

Fraglich ist nun, wie es zu einem solchen Fehler kommen kann. Hat es etwas mit dem derzeit wiedereingeführten YouTube Premium Lite zu tun? Oder arbeitet man im Hintergrund doch eher an einem YouTube Premium Plus, das eine vollständige Werbefreiheit garantiert und das normale Premium-Abo bald auf „wenig Werbung“ herabstuft? Wenn man sich die Schritte der großen Streaminganbieter in den letzten Monaten ansieht, wäre das kaum überraschend…

