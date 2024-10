YouTube Premium Lite: Günstiges Abo wieder für 5,99 Euro in Deutschland – alle Infos und Einschränkungen

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Google erstmals das neue Abo YouTube Premium Lite angekündigt, nur wenige Tage später wieder den Stecker gezogen und scheint jetzt in einem neuen Teestlauf das Comeback vorzubereiten: Es handelt sich um ein deutlich eingeschränktes Abo, das den Nutzern eine Fast-Werbefreiheit verspricht. Wer sich für dieses Produkt interessiert, muss ein wenig Glück haben und sollte sich bei Verfügbarkeit auch nicht zu viel Zeit lassen. Hier findet ihr alle Infos zur Premium Lite-Mitgliedschaft.



Derzeit gibt es rund um YouTube Premium einige Umwälzungen, die mittelfristig auf einen größeren Umbau hindeuten: Denn in einigen Ländern ist das Abo zuletzt teurer geworden und es steht zu erwarten, dass die Preiserhöhungen auch in weiteren Ländern nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hier findet ihr alle Infos zu den YouTube Premium-Preissteigerungen. Schon zuvor wurde bekannt, dass man ein Comeback von YouTube Premium Lite testet und jetzt soll das Paket wieder für erste Nutzer in Deutschland und weiteren europäischen Ländern verfügbar sein.

Bei YouTube Premium Lite handelt es sich genau um das, was der Name suggeriert: Eine Lite-Version des bestehenden YouTube Premium. Das bedeutet, dass ihr zwar weitgehend Werbefreiheit genießt, aber sonst auf alle Vorteile des normalen Abos verzichten müsst: Es gibt keine Downloadmöglichkeit, keine Hintergrundwiedergabe und auch keinen Zugriff auf YouTube Music Premium. Das Ganze lässt man sich 5,99 Euro pro Monat kosten und ruft damit nur den halben Preis dessen auf, was das normale Premium-Abo kostet.

Doch das ist noch nicht alles, denn es gibt noch einige weitere ABER: Die Werbefreiheit gilt nur für „die meisten“ YouTube-Videos. Das bedeutet, dass ihr in einigen Videos dennoch Werbung sehen könntet, allen voran bei Musikvideos. Außerdem gilt das nur für den Videoplayer selbst, während ihr auf der Startseite und in den Suchergebnissen weiterhin Werbung sehen wird. Es ist daher kein echtes Werbefrei-Abo, sondern eher ein werbereduziertes Abo.









YouTube Premium Lite vs YouTube Premium

In obiger Tabelle seht ihr den direkten Leistungsvergleich zwischen YouTube Premium Lite und YouTube Premium. Ich denke, es wird schnell deutlich, welches der beiden Abos YouTube lieber verkaufen würde – das geht schon aus den Formulierungen hervor. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema: YouTube Premium Lite steht nur mit monatlicher Zahlung zur Verfügung und bietet weder ein Jahrespaket noch eventuelle Reduzierungen für Familien oder Studenten.

Weil YouTube ein solches im Laufe der letzten eineinhalb Jahre immer wieder einmal getestet hat, offiziell angekündigt hat, zurückgezogen hat und dann doch wieder zurückgebracht hat, ist die Situation etwas undurchsichtig. Ich schätze es daher so sein, dass die erneute Testphase dafür spricht, dass man ein solches Abo gerne als Backup anbieten würde für die Nutzer, die mit der zu erwartenden nächsten Preiserhöhung nicht mehr zufrieden sind und abspringen könnten. Es kann aber auch sein, dass man es bald wieder einstellt, weil es sich einfach kaum rechnet. Vielleicht sind „wir“ aber auch schon in der finalen Welle und es wird unmittelbar darauf durch ein neues globales werbefrei-Produkt ersetzt.

Weil die Zukunft des Produkts daher schon zu Beginn in den Sternen steht, archiviere ich an dieser Stelle noch die FAQ mit den wichtigsten Informationen:

Was ist Premium Lite?

Premium Lite ist eine preisgünstigere Mitgliedschaftsoption für YouTube Premium, mit der du dir die meisten Videos auf YouTube und YouTube Kids ohne Werbeunterbrechungen ansehen kannst.

Wo sehe ich Werbung?

Werbung wird dir eventuell bei Musikinhalten (vor, während oder nach einem Video) und außerhalb von Videos angezeigt, wenn du nach Inhalten suchst – zum Beispiel im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen. Der Begriff „Musikinhalte“ umfasst alle Videos mit einem Fokus auf Musik, in denen lizenzierte Inhalte vorkommen. Ein paar Beispiele dafür sind offizielle Musikvideos, Covers und Tanzvideos. Bei Kurzvideos gibt es weiterhin keine Werbeunterbrechungen. Weitere Informationen









Was ist der Unterschied zwischen YouTube Premium und Premium Lite?

YouTube Premium bietet auf YouTube und YouTube Kids Inhalte ohne Werbeunterbrechungen. Die Premium-Mitgliedschaft umfasst auch YouTube Music Premium, wo du über 100 Mio. Songs ohne Unterbrechungen hören kannst. Mit Premium kannst du auch Videos herunterladen, um sie dir ohne Internetverbindung anzusehen. Außerdem kannst du Videos im Hintergrund abspielen, wenn du andere Apps nutzt oder dein Display gesperrt ist.

Premium Lite ist eine preisgünstige Mitgliedschaft, bei der Anzeigen auf YouTube und YouTube Kids eingeschränkt eingeblendet werden. In den meisten Videos wirst du keine Anzeigen sehen, bei Musikinhalten und in anderen Bereichen der YouTube App, z. B. im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen, aber schon. Premium Lite umfasst nicht YouTube Music Premium oder erweiterte Funktionen wie Videodownloads und Hintergrundwiedergabe.

Kann ich auf YouTube Premium upgraden, nachdem ich mich für Premium Lite registriert habe?

Ja, du kannst jederzeit ein Upgrade durchführen. Besuche dazu einfach die Seite Kostenpflichtige Mitgliedschaften und wähle die Option Premium aus.

Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?

Wenn du deine Mitgliedschaft kündigen möchtest, besuche die Seite Kostenpflichtige Mitgliedschaften. Du hast die Möglichkeit, jederzeit wieder YouTube Premium- oder Premium Lite-Mitglied zu werden.

—

Schaut einfach einmal auf dieser Seite sowie in diesem Support-Dokument nach, ob ihr YouTube Premium Lite nutzen könnt. Sind die Seiten für euch verfügbar, sieht es gut aus.

» Amazon Music Unlimited vier Monate Gratis

(Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

[WinFuture]