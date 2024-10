Google Fotos: Magischer Editor kann jetzt HDR-Fotos bearbeiten – so wird die Bildqualität beibehalten

Wer gerne Fotos in HDR-Qualität aufnimmt und auf diesen noch das eine oder andere Detail verbessern will, könnte in der Vergangenheit bei der Nutzung von Google Fotos enttäuscht worden sein. Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem sich Bilder per Magic Editor bearbeiten lassen und dennoch ihre HDR-Qualität beibehalten. Der Prozess dahinter ist sehr komplex und wird jetzt von Google ausführlich erklärt.



Mit dem „Magischen Editor“ in Google Fotos lassen sich immer mehr Bildbearbeitungen vornehmen, die zwar leicht von der Hand gehen und schnelle Ergebnisse liefern, aber dennoch bisher einen entscheidenden Nachteil hatten: Denn wenn ein HDR-Foto mit dem magischen Editor bearbeitet wird, wird dieses automatisch in SDR verwandelt und auch solches wieder gespeichert. Der gesamte HDR-Effekt geht also verloren, was von Google damit begründet wird, dass die KI auf SDR trainiert wurde.

Diesen Makel will man jetzt durch aufwendige Technologien behoben haben. Zwar bleibt es bei der SDR-Umwandlung und der SDR-Bearbeitung, doch durch Zusammenführen des Originals und der bearbeiteten Variante soll ein neues HDR-Bild mit den gewünschten Bearbeitungen entstehen. Im Google Research-Blog wird diese Technologie sehr ausführlich, technisch und mit vielen Beispielen erklärt. Wer sich dafür interessiert, findet dort einige lesenswerte Beschreibungen der Technologie.

Das Ganze funktioniert auf den Pixel-Smartphones ab der achten Generation und sollte schon jetzt für alle Nutzer dieser Geräte verfügbar sein. Wer den magischen Editor bisher aufgrund dieser Bildqualitäts-Probleme gemieden hat, kann es jetzt noch einmal ausprobieren und der Technologie eine Chance geben.

» Pixel Kamera: Update verbessert die Astrofotografie und bringt neuen Unterwasser-Modus auf das Pixel 9

[Google Research Blog]

Letzte Aktualisierung am 16.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!