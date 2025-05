Google Maps & Gemini: Neue KI-Funktion durchsucht eure Screenshots – soll interessante Orte vorschlagen

Die Integration von Gemini in die populärsten Android-Apps geht weiter und kommt jetzt auch bei Google Maps an. Die Android-App der Kartenplattform kann nach dem jüngsten Update die Screenshots der Nutzer scannen und sowohl nach Adressen als auch abfotografierten Orten durchsuchen, die interessant sein könnten. Auf Basis dieser Daten kann die Gemini-KI anschließend den Besuch dieser Orte vorschlagen.



Mit Google Maps lässt sich jeder Ort der Erde virtuell besuchen, wobei die meisten solcher Reisen sicherlich mit einer Eingabe in das Suchfeld beginnen. Jetzt will die Kartenplattform den Nutzern auch aktiv interessante Orte vorschlagen, an denen sie aufgrund eines deutlich Signals ziemlich sicher Interesse haben. Denn die App kann nach dem langsamen Rollout einer neuen Funktion nun die lokal gespeicherten Screenshots der Nutzer analysieren und nach Ortsangaben in unterschiedlicher Form durchsuchen. Dazu erfragt Google Maps einmalig die Berechtigung, um Bilder analysieren zu können.

Die Gemini-KI erkennt laut der Ankündigung sowohl Orte als auch Adressen auf den Bildschirmfotos und kann aus diesen Standortinformationen extrahieren. Habt ihr Gemini und Maps einmalig die Berechtigung erteilt, kann die App auf eure Screenshots zugreifen und alle relevanten Bilder in einem Karussell zeigen, so wie ihr das auf obigem Screenshot und im unten eingebundenen Video sehen könnt. Jeder Screenshot mit den Informationen lässt sich entweder auf der Karte speichern oder überspringen. Bei Bedarf lassen sich auch Listen erstellen und mit anderen Nutzern teilen.

Weil wohl viele Nutzer Screenshots von Orten oder Adressen anfertigen, die sie gerne besuchen wollen, soll das nützlich sein. Andernfalls würde diese interessanten und sehenswerten Orte wie üblich in Vergessenheit geraten. So beschreibt Google es in der Ankündigung im hauseigenen Blog.









So funktioniert die neue Gemini-Integration in Google Maps

Navigieren Sie zur Registerkarte „Für dich“. Oben auf der Registerkarte „Für dich“ sehen Sie eine Liste mit Screenshots und einem Symbol mit der Aufschrift „Probieren Sie es aus!“. Tippen Sie darauf. Daraufhin öffnet sich ein Video, das Ihnen die Funktionsweise der Funktion zeigt. Sie können sie parallel dazu sogar selbst testen. Sie werden aufgefordert, Google Maps Zugriff auf Ihre Fotos zu gewähren. Wählen Sie aus, wann Zugriff gewährt werden soll. (Es gibt auch eine manuelle Option, falls Sie Maps keinen Vollzugriff gewähren möchten – mehr dazu später.) Wenn Sie das nächste Mal einen Screenshot mit Standortinformationen machen, gehen Sie anschließend zu Google Maps. Wenn Maps einen Ort erkennt, wird eine Meldung angezeigt, dass Orte zur Überprüfung durch Sie bereitstehen. Tippen Sie auf „Überprüfen“ und entscheiden Sie, ob Sie das Bild in Ihrer Screenshot-Liste speichern möchten oder nicht. (Sie können diese Bilder später auch zu anderen Listen hinzufügen, wenn Sie möchten.) Sie haben auch die Möglichkeit, Screenshots manuell hochzuladen: Wählen Sie in der App die Liste „Screenshots“ unter dem Reiter „Sie“ aus. Von dort aus können Sie Screenshots manuell hochladen. Der weitere Vorgang ist derselbe! Sie sehen die gespeicherten Orte direkt auf Ihrer Karte oder können über die Registerkarte „Für dich“ von unterwegs auf die Liste zugreifen.

Zunächst wird die neue Funktion nur für US-Nutzer ausgerollt, zeigt sich in diesen Tagen aber auch immer wieder bei einigen Nutzern außerhalb der USA, sodass es vermutlich nicht lange US-exklusiv bleiben wird.

