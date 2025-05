iPhone kopiert Pixel: Google macht sich schon jetzt über das neue iPhone-Design lustig #BestPhonesForever

Google konkurriert mit den Pixel-Smartphones hauptsächlich gegen das Apple iPhone und zeigt das auch im Marketing immer deutlicher. Jetzt reagiert die Werbeabteilung auf die aktuellen Gerüchte, dass das nächste iPhone den Pixel-Smartphones sehr ähnlich sehen soll und hat aus diesem eine weitere Episode von #BestPhonesForever geformt. Darin geht man gewohnt witzig darauf ein, dass das iPhone seinen Pixel-Freund immer häufiger kopiert.



Erst vor wenigen Tagen hat der Google Store einen witzigen Vergleich zwischen dem Pixel 9a und dem iPhone 16e veröffentlicht und jetzt legt man an anderer Stelle wieder nach: Auf YouTube ist kürzlich eine neue Episode von #BestPhonesForever online gegangen, das uns schon Dutzende Folgen beschert hat, in denen das iPhone und Pixel als ungleiche Freunde gezeigt werden. Beide unterhalten sich stets sehr nett, doch das iPhone wird immer wieder vom Pixel in die Pfanne gehauen, ohne es zu merken.

In der neuen Ausgabe mit dem Titel „Reaktion auf die Gerüchte“ geht man auf die Spekulationen ein, dass das nächste iPhone aussieht wie ein Pixel-Smartphone und Apple das Kopieren damit auch auf die Hardware überträgt. Im Rahmen der typischen Unterhaltung geht man außerdem darauf ein, wie das iPhone den Magic Editor kopiert hat, wie es die Android-Widgets nach einem Jahrzehnt kopiert hat oder wie die Nachtsicht-Kamera innerhalb kürzester Zeit nachgebaut wurde. Als Schlusspointe wird das iPhone dann auch noch zum Papagei und wiederholt die Worte des Pixel.

Wer sich von einem solchen Spot getriggert fühlt, tut dem Pixel-Marketing einen Gefallen. Natürlich lässt sich Apple bei Google inspirieren – genauso wie sich Google bei Apple inspirieren lässt. Wer die Konkurrenz nicht beobachtet und deren starke Funktionen nicht auf die eigene Plattform bringen will, der wird seine Nutzer nicht lange halten können. Dennoch scheint es gefühlt so zu sein, dass Apple ein wenig ins Hintertreffen geraten ist und das gegenseitige Kopieren derzeit eher in Cupertino als in Mountain View Hochkonjunktur hat.

Eigentlich schade, dass Apples Marketing nicht auf solche Spots antwortet, denn das hätte sicherlich viel Potenzial und würde auch das Pixel-Marketing weiterhin anstacheln 🙂

» So soll das nächste iPhone aussehen – wie ein Pixel-Smartphone

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-05-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.