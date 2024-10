Pixel Kamera: Update verbessert die Astrofotografie und bringt neuen Unterwasser-Modus auf das Pixel 9

Im Rahmen des gestern Abend angekündigten umfangreichen Pixel-Updates hat Google auch ein Update für die Pixel Kamera veröffentlicht, die meist nur im Rahmen von Neuvorstellungen aktualisiert wird. Das Update auf die Version 9.6 soll gleich zwei vorhandene Modi deutlich verbessern und dafür sorgen, dass die Nutzer auch in außergewöhnlichen Situationen schöne Fotos schießen können. Es geht in die Tiefe und in weite Höhen.



Die Pixel Kamera gehört sicherlich zu den meistgenutzten Apps auf den Pixel-Smartphones, erhält aber nur zwei bis drei Mal pro Jahr ein erwähnenswertes Update – und anlässlich des jüngsten Pixel Feature Drop ist es nun wieder soweit. Besitzer eines Pixel 9 erhalten das Update auf die Version 9.6 (von 9.5), während alle anderen Pixel-Besitzer noch weiterhin auf der 9.4 unterwegs sein werden. Das Update bringt zwei Verbesserungen rund um die Unterwasserfotografie und die Astrofotografie mit.

Pixel-Nutzer können die Astrofotografie jetzt noch einfacher als bisher aufrufen, denn diese muss nicht mehr separat aus einer langen Liste ausgewählt werden. Stattdessen reicht es, wenn ihr in den Nachtsichtmodus wechselt und direkt in diesem auf das Astro-Symbol tippt. Anschließend habt ihr fünf Sekunden Zeit, um das Smartphone in Richtung Himmel zu halten und schon beginnen die Aufnahmen.

Die zweite Neuerung ist ein Unterwassermodus, mit dem sich beeindruckende Aufnahmen anfertigen lassen sollen, so wie das auf obigem Vorschaubild zu sehen ist. Dank des jüngsten Updates sollen die Farben unter Wasser noch brillanter und authentischer wirken, so wie man das von Profi-Aufnahmen gewohnt ist. Damit das Smartphone dabei nicht baden geht, solltet ihr es mit einer wasserdichten Hülle schützen.

» Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

[9to5Google]

