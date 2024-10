Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google legt endlich wieder funktionell bei den Pixel-Smartphones nach: Vor wenigen Minuten wurde das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht, das als drittes großes Update in diesem Jahr eine ganze Reihe von Neuerungen im Gepäck hat: Das Pixel Feature Drop für den Monat Oktober enthält einige Verbesserungen für die Pixel-Smartphones inklusive den Foldables, für das Pixel Tablet und auch für die Pixel Watch. Wir zeigen euch, worauf ihr euch in den nächsten Stunden freuen könnt.



Google hat ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat, mit denen man guten Gewissens in den Feature Drop-Herbst starten kann. Ab sofort bezeichnet man das Ganze als „Pixel Drop“, aber ich denke dass sich die umgangsprachliche Bezeichnung „Feature Drop“ noch einige Zeit halten wird. Hier ein ausführlicherer Blick auf das Pixel Feature Drop für die Smartphones, das im Laufe der nächsten Tage für die aktuellen Geräte ausgerollt werden soll. Das Pixel Feature Drop besteht auch in diesem Monat wieder aus einem großen Paket für die Smartphones sowie einem weiteren für die Pixel Watch und das Pixel Tablet.

Audio-Radierer für viele Pixel-Smartphones

Der schon zum Start der neuen Pixel-Generation angekündigte magische Audio-Radierer ist jetzt für alle Pixel-Smartphones ab der achten Generation verfügbar. Mit diesem ist es sehr einfach möglich, bestimmte Geräusche lauter oder leiser einzustellen oder auch einzelne Stimmen unabhängig voneinander zu verändern. Eine starke Funktion, die sicherlich noch viel Potenzial hat.

» Alle Infos zum neuen Audio-Radierer

Optimierte Unterwasser-Aufnahmen und Astrofotografie

Mit der Pixel Kamera sollen jetzt noch bessere Unterwasser-Aufnahmen sowie noch bessere Astrofotografie-Aufnahmen entstehen. In beiden Fällen kommen die bekannten KI-Algorithmen zum Einsatz und sorgen für ein (im Rahmen der Möglichkeiten) gestochen scharfes Bild, lebendige Farben und für Smartphone-Verhältnisse das perfekte Foto. Man kommt nicht umhin darauf hinzuweisen, dass für die Unterwasserfotografie ein wasserdichtes Case verwendet werden sollte.









Verbesserte Thermometer-App

Mit der optimierten Thermometer-App könnt ihr jetzt die Temperaturen von sehr viel mehr Oberflächen messen. Fokussiert einfach mit der Kamera auf das gewünschte Objekt bzw. die Oberfläche und schon werdet ihr auf „fast jeder Oberfläche“ eine Temperaturangabe erhalten. Um später darauf zuzugreifen, könnt ihr die Ergebnisse auch speichern.

» Alle Informationen zur optimierten Thermometer-App

Pixel-Wetter mit neuen Funktionen und breiter verfügbar

Die „Wetter von Pixel“-App ist jetzt auf noch mehr Smartphones verfügbar und bringt auch saisonal hilfreiche Werte wie etwa die Luftqualität, Luftfeuchtigkeit sowie einen Pollenindex auf eure Geräte. Auch Angaben über Pollenarten und Vorhersagen für die nächsten Stunden und Tage sind zu finden.

Rollout des Diebstahlschutz

Der vor einigen Wochen vorgestellte neue Android-Diebstahlschutz wird nun für alle Nutzer ausgerollt. Damit kommt es natürlich auch auf die Pixel-Smartphones, wird im Rahmen der Verbesserungen genannt, ist aber kein exklusiver Teil des Pixel Feature Drop.

» Alle Informationen zum neuen Android-Diebstahlschutz

Private Apps

Pixel-Nutzer können jetzt einen separaten Bereich für private Apps erstellen. Die darin abgelegten Apps sind nicht mehr im App Drawer sichtbar und lassen sich ohne Autorisierung auch nicht aufrufen. Sobald der Vertraulich-Modus aufgehoben wird, stehen die Apps wie gewohnt und ohne Zugangsbeschränkung zur Verfügung.

» So funktioniert der neue Android Private Space

Android 15

In dieser Ausgabe gehören auch alle neuen Funktionen von Android 15 theoretisch zum Teil des Pixel Feature Drop. Denn die über viele Monate präsentierten und getesteten Funktionen sind nun für alle Pixel-Nutzer verfügbar. Hier findet ihr alle Informationen zum Android 15-Rollout.









Alle Neuerungen im Video

Im obigen Video findet ihr alle wichtigen Neuerungen aus dem Oktober Feature Drop in der Übersicht. Zusätzlich gibt es auch ein Pixel Feature Drop für die Pixel Watch sowie das Pixel Tablet. Aus Gründen der Übersicht findet ihr alle Neuerungen zur Smartwatch in Kürze in einem separaten Artikel. Neu ist die Smart Home-Kontrolle sowie PayPal in Google Wallet.

Auch der Release von Android 15 ist ein Teil des aktuellen Pixel Feature Drop und wird parallel mit dem Android-Sicherheitsupdate für Oktober ausgerollt.

[Google-Blog]

