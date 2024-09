Pixel-Smartphones: Fieberthermometer startet endlich in Deutschland – Google erweitert Temperatur-App

Google verbaut in den Pixel Pro-Smartphones seit dem vergangenen Jahr den Thermometer-Sensor, mit dem die Nutzer die Möglichkeit haben, die Temperatur einiger Objekte zu messen. Jetzt wird endlich ein größeres Update ausgerollt, auf das so manche Nutzer schon seit langer Zeit warten, denn man schaltet endlich die Messung der Körpertemperatur auch für europäische Nutzer frei.



Über den Sinn und Zweck des Thermometer-Sensors in den Pixel Pro-Smartphones lässt sich sicherlich diskutieren, aber man kann Google nicht vorwerfen, diesen nicht zu verwenden. Denn erst kürzlich wurden viele neue Funktionen und messbare Objekte ausgerollt und jetzt bringt man ein Feature nach Europa, das eigentlich der Kern des gesamten Produkts gewesen sei muss, aber hierzulande niemals offiziell nutzbar war: Die Messung der Körpertemperatur bzw. der Einsatz als Fieberthermometer.

Im offiziellen Support-Dokument heißt es jetzt, dass sich der Fiebermesser auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielen weiteren europäischen Ländern nutzen lässt. Dazu muss lediglich die Messung der Körpertemperatur in der Thermometer-App ausgewählt und anschließend das Smartphone nach Anweisungen auf dem Display vor die Stirn gehalten werden. Die von Anfang an in den USA nutzbare Funktion soll wohl recht zuverlässige Ergebnisse liefern und einem echten Thermometer kaum in etwas nachstehen, aber dennoch benötigt der Sensor etwas Zeit, um die Temperatur zu erfassen.

Die offizielle Ankündigung ist bereits da, es kann aber dennoch noch einige Tage oder Wochen dauern, bis diese Funktion bei allen Nutzern freigeschaltet wird. Die Verzögerung dürfte wohl damit zusammenhängen, dass es sich durch diese Funktion um ein Medizinprodukt handelt, an das strenge Anforderungen gestellt werden.

