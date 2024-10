Android 15 ist da! Google beginnt mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones – alle Infos zum Betriebssystem

Android 15 ist da! Heute Abend dürfen sich wie erwartet endlich auch die Pixel-Nutzer freuen, denn Google hat vor wenigen Minuten den Startknopf gedrückt, mit dem der Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnt. Ganze sechs Wochen nach der Veröffentlichung des Betriebssystems ist es jetzt für die hauseigenen Smartphones bereit, die als eine der ersten Geräte mit der neuen Version versorgt werden.



Google startet endlich offiziell in die nächste Android-Generation und hat den Startschuss für den Rollout von Android 15 auf die Pixel-Smartphones gegeben. Denn auch wenn man die finale Version des Betriebssystems schon Anfang September veröffentlicht hatte, konnte es bisher kaum ein Nutzer verwenden. Das ändert sich jetzt, denn alle direkt von Google versorgten und noch in der Update-Garantie befindlichen Smartphones werden das neue Betriebssystem in diesen Tagen angeboten bekommen.

Die wichtigsten Neuerungen

Aufgrund der sehr langen Wartezeiten zwischen der letzten Beta, der finalen Version und dem heutigen Rollout auf die Pixel-Smartphones haben wir euch schon in den letzten Wochen mehrfach aktuell über die wichtigsten Neuerungen von Android 15 informiert. Es gibt in dieser Version kein besonders Highlight, auf das man sich fokussieren kann oder das noch lange in Erinnerung bleiben wird, sondern viele kleine Schritte. Technisch gesehen könnte der neue Desktopmodus langfristig bedeutsam sein, vorerst wird diesen aber kaum jemand nutzen können.

Alle wichtigen Neuerungen von Android 15 findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Sollte Google ein eigenes Best-of erstellen und dabei einige Features hervorheben, die bisher vielleicht untergegangen sind oder deren wahre Bedeutung bisher kaum erkannt wurde, werden wir das natürlich hier im Blog nachreichen.









Rollout auf die Pixel-Smartphones

Google wird Android 15 auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausrollen – also vom Pixel 6 bis zum neuen Pixel 9, natürlich auf die dazwischen liegenden a-Versionen sowie das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Dies gilt allerdings nur für entsperrte Geräte ohne Netzbetreiber-Anpassungen. Solltet ihr ein angepasstes Pixel haben, kann sich der Rollout über euren Mobilfunkanbieter noch weitere Tage oder gar Wochen ziehen.

Es ist zu erwarten, dass sich dennoch in den nächsten Tagen auch die ersten weiteren Smartphone-Hersteller zu Wort melden und verkünden werden, welche Geräte das Update erhalten und wann die Besitzer der noch recht jungen Smartphones damit rechnen dürfen. Bisher hat nur Vivo den Rollout gestartet und von Samsung war zu hören, dass man schon froh sein kann, wenn die Beta noch in diesem Jahr starten kann. Samsung-Nutzer sollten nicht vor Anfang 2025 mit dem Rollout rechnen, sodass die globale Verbreitung in den ersten drei Monaten schon einmal einen gehörigen Dämpfer haben wird.

Weitere Informationen in Kürze…

