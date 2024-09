Android 15 ist da! Rollout auf die ersten Smartphones beginnt – Vivo überholt Googles Pixel und Samsung

Google hat schon vor einigen Wochen die finale Version von Android 15 veröffentlicht, diese aber noch immer nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Daher musste man sich jetzt tatsächlich auch in diesem nicht ganz unwichtigen Bereich von der Konkurrenz überholen lassen, die für erste Geräte Vollzug meldet: Vivo hat das neue Betriebssystem auf die ersten Smartphones ausgerollt.



Android 15 ist da! Das gilt zumindest für einige Besitzer eines Vivo-Smartphones, die über das Wochenende und zum Teil schon einige Tage zuvor ein Update auf die neueste Version des Betriebssystems angeboten bekamen. Dabei handelt es sich um das offizielle Update, das nach aktuellem Kenntnisstand ohne Probleme heruntergeladen und installiert werden kann. Damit ist Vivo der erste Smartphone-Hersteller, der Android 15 ausrollt – noch vor Google oder Branchenprimus Samsung.

Freuen dürfen sich Besitzer eines Vivo X100 Pro, Vivo 100, eines Vivo X Fold3 Pro oder eines iQOO 12 – also mehr als nur ein Testgerät, sondern schon ein schöner Schwung an aktuellen Geräten, die mit der neuen Version versorgt werden. Dass Vivo damit Google und Samsung überholt sowie die weitere Konkurrenz hinter sich gelassen hat, ist aller Achtung wert. Mittelfristig wird das zwar nicht viel ändern, aber es zeigt den guten Willen von Vivo, den man vielleicht zukünftig in noch schnelleren und zuverlässigeren Updates einbauen könnte.

Google wird seine Gründe haben, warum Android 15 noch immer nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden kann und mutmaßlich nicht vor Mitte Oktober kommt (Hier das geleakte Rollout-Datum). Da man aber Betriebssystem und Smartphones unter einem Dach hat und mittlerweile sogar intern zusammengelegt hat, ist das schon eine unschöne Situation. Als die Abteilungen noch sauber getrennt waren, kamen die Updates zumindest pünktlich…

