Android 15: Großes Update für die Benachrichtigungen – Google bringt Neuerungen und plant Umbau (Übersicht)

Google veröffentlicht in jedem Jahr eine neue Android-Version, die sehr viele Neuerungen im Gepäck hat und stets auch an Bereichen schraubt, die über einen sehr langen Zeitraum etabliert sind. Dazu gehören auch die Benachrichtigungen, die mit einer der kommenden Versionen von Android 15 offenbar zu den Schwerpunkten gehören. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über alle bisher bekannten Neuerungen.



Die Benachrichtigungen sind ein zentraler Bestandteil von Android und dürften bei den allermeisten Nutzern zu den täglich verwendeten Aktivitäten gehören. Daher stehen diese auch seit vielen Jahren bei jeder neuen Android-Version im Mittelpunkt und werden mit praktisch jedem Major-Update verbessert. Von Design-Änderungen über Kategorisierungen, eine automatische Priorisierung über die Benachrichtigungskanäle bis hin zum Fokusmodus, Bitte-nicht-stören oder Inline-Antworten. Auch mit Android 15 wird sich wieder einiges tun, was wir euch an dieser Stelle noch einmal gebündelt in Erinnerung rufen wollen:

Ein eigener Bereich für die Benachrichtigungen

Seit jeher teilen sich die Benachrichtigungen die Oberfläche mit den Schnelleinstellungen. Das herunterziehen der Statusleiste am oberen Rand lässt beide zum Vorschein kommen und ermöglicht in den meisten Fällen die Erweiterung des gewünschten Bereichs. Mit einem der kommenden Android 15-Updates oder vielleicht auch erst Android 16 soll eine Trennung erfolgen, sodass sowohl die Benachrichtigungen als auch die Schnelleinstellungen einen eigenen Bereich erhalten.

» Alle Infos und Screenshots zur Trennung

Neue App-Symbole für Benachrichtigungen

Statt wie bisher einfarbige Icons für die Benachrichtigungen zu verwenden, sollen in Zukunft die Icons der Apps zum Einsatz kommen, von denen die Meldungen verschickt worden sind. Das gilt sowohl in der Listenansicht als auch für das kleine Icon in der Statusleiste und auch für die Darstellung auf dem Always-on-Display.

» So sehen die neuen Benachrichtigungssymbole aus









Benachrichtigungen herunterfahren

Wenn zu viele Benachrichtigungen eingehen, kann es schnell lästig werden, vor allem durch das Vibrieren des Smartphones oder den Benachrichtigungston. Um das zu verhindern, soll ein Cooldown dafür sorgen, dass nach drei sehr kurz nacheinander eintreffenden Meldungen automatisch eine Pause von zwei Minuten eingelegt wird. Alle Meldungen sind weiterhin abrufbar, aber es wird weder eine Audiomeldung geben, noch eine Vibration oder eine visuelle Meldung.

» So funktioniert die neue Cooldown-Funktion

Browser-Benachrichtigungen einfach abbestellen

Keine direkte Änderung in Android, aber dennoch thematisch mehr als passend: Die über Google Chrome eingehenden Benachrichtigungen von Web-Apps lassen sich jetzt sehr viel einfacher als bisher abbestellen. Dafür gibt es in jeder Benachrichtigung eine Verknüpfung, sodass kein tiefer Einstieg in die Browsereinstellungen oder die Berechtigungen der einzelnen Webseiten mehr notwendig ist.

» So lassen sich Browserbenachrichtigungen jetzt abbestellen

