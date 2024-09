Google Chrome: Lästige Android-Benachrichtigungen schneller entabonnieren und neues Safety Center

Moderne Browser wie Google Chrome haben mittlerweile ein umfangreiches Berechtigungssystem, mit dem die Nutzer den Webseiten oder Web-Apps so manchen erweiterten Zugriff erlauben können. Weil diese schnell erteilt sind und dann auch wieder vergessen werden, rollt man jetzt ein größeres Sicherheitsupdate aus, mit dem diese Berechtigungen automatisch entzogen und Benachrichtigungen schneller abbestellt werden können.



Man kennt das vor allem vom mobilen Surfen: Viele Webseiten fragen die Nutzer schon beim ersten Aufruf nach der Erlaubnis, Benachrichtigungen senden zu dürfen. Hat man das schnell weggeklickt und die Erlaubnis erteilt, könnten sich die Android-Benachrichtigungen sehr schnell füllen. Zwar lässt sich das in den Browsereinstellungen wieder rückgängig machen, aber der Weg dahin ist deutlich beschwerlicher als das Abonnieren selbst. Das wird sich mit dem jüngsten Update von Google Chrome für Android ändern.

Nutzer können jetzt direkt aus der Benachrichtigung heraus in der erweiterten Variante auf den Abbestellen-Button tippen. Mit nur einem Tap werden die Benachrichtigungen deaktiviert und können den Nutzern somit nicht mehr durch eine Flut an ungewünschten Meldungen nerven. Hat man versehentlich darauf getippt, was aufgrund der prominenten Platzierung sicherlich auch schnell geschehen kann, lässt sich das mit einem weiteren Tap wieder rückgängig machen.

Aber das ist nicht die einzige Verbesserung in diesem Bereich. Denn ein neuer Safety Check kann unter anderem diese Berechtigung auch automatisch entziehen und den Nutzer auf der neuen Übersichtsseite über diese Maßnahme informieren.









Das neue Safety Center entzieht unter anderem den Webseiten die Berechtigung für Benachrichtigungen, die vom Nutzer schon sehr lange nicht mehr aufgerufen worden sind. Aber auch wenn die Algorithmen zur Einschätzung kommen, dass eine Webseite die Nutzer zu sehr mit dem Aufruf zur Berechtigung belästigt, kann diese ohne Nachfrage entzogen werden. In der Ankündigung heißt es, wenn „Nutzer dazu verleitet werden, die Berechtigung zu erteilen“.

Im Safety Center, das über die Einstellungen des Browsers erreichbar ist, werden aber auch weitere Berechtigungen entzogen, wenn eine Webseite seit langer Zeit nicht mehr aufgerufen worden ist. Das ist sicherlich eine vernünftige Maßnahme, die es in ähnlicher Form seit einiger Zeit auch bei Android-Apps gibt. Nutzer werden über alle automatisierten Schritte informiert, allerdings nicht proaktiv und nur durch den Besuch des Safety Centers. Alle Schritte lassen sich mit nur einem Tap rückgängig machen.

