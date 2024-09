Google Chrome: Synchronisierung von Tabgruppen wird ausgerollt – Nutzung zwischen Android und Desktop

Der Browser Google Chrome besitzt mit den vor einigen Jahren eingeführten Tabgruppen eine praktische Möglichkeit zur Organisation aller geöffneten Tabs. Diese Funktion steht sowohl am Desktop als auch am Smartphone zur Verfügung, bisher wurden die Gruppen allerdings nicht miteinander synchronisiert und ließen sich somit nur über Umwege Geräte-übergreifend nutzen. Ein Update sorgt jetzt für Synchronisierung.



Die Tabgruppen in Google Chrome können ein praktisches Werkzeug sein, um in einer möglichen Flut von Browsertabs die Übersicht zu behalten. Zuerst sind diese am Desktop gestartet und kamen erst etwas später in die Smartphone-Versionen von Android und iOS – allerdings ohne jede Verbindung zueinander. Das ändert sich jetzt, denn mit einem angekündigten Update werden auch die Tabgruppen Geräte-übergreifend synchronisiert. In der folgenden Animation ist der Ablauf zu sehen.

Die Google Chrome-Entwickler versprechen den Nutzern dadurch ein nahtloses Weiterlesen von geöffneten Tabs auf einem anderen Gerät. Ein automatisches Öffnen der Tabgruppen vom Smartphone am Desktop gibt es glücklicherweise nicht, stattdessen werden diese noch vor den Bookmarks gezeigt. Analog zum Verhalten, wenn eine Tabgruppe am Desktop gespeichert wird. Als Szenario gibt man etwa an, dass man etwas Interessantes unterwegs am Smartphone findet und dies am heimischen Computer wieder öffnen möchte, ohne einen Bookmark anzulegen oder den Link auf sonstige Art zwischen den Geräten zu verteilen.

Die Tab-Synchronisierung soll in Kürze für alle Nutzer ausgerollt werden, wobei mutmaßlich auch iOS unterstützt wird, das in diesen Tagen erstmals die Funktion der Tabgruppen erhält. Vielleicht ist diese Vereinheitlichung auch ein Zwischenschritt in Richtung der automatischen Sortierung in Tabgruppen durch die KI:

[Google-Blog]