YouTube Music: ‚Ask Music‘ startet für erste Nutzer – bringt KI-generierte Radiostationen (Screenshots)

Die Musikstreamingplattform YouTube Music bietet allen Nutzern die Möglichkeit, personalisierte Radiostationen auf Basis eines einzelnen Titels oder Künstlers zu erstellen. Diese Funktion wurde zuletzt weiter ausgebaut und soll nun mit dem neuen Feature Ask Music um einen einleitenden KI-ChatBot erweitert werden, dem der aktuelle Musikwunsch mitgeteilt werden kann.



YouTube Music bietet, so wie nahezu alle anderen Musikstreamingplattformen, automatische endlose Playlisten, die man daher bereits als Radiostation bezeichnen kann. Zuletzt hat man neuen Funktionen ausgerollt, mit denen die Nutzer ihre persönlichen Radiostationen freigeben und mit anderen Nutzern teilen können, was aber nichts an der reinen Erstellung durch den Auswahl des Musikgeschmacks oder diesen automatischen Playlisten geändert hat. Jetzt wird ein neues Feature etwas breiter für alle englischsprachigen Nutzer ausgerollt.

Mit dem neuen Ask Music zieht ein KI-ChatBot in YouTube Music ein, der zwar nicht als solcher bezeichnet wird, aber der in immer mehr Apps verfügbaren Gemini-KI sehr ähnlich ist. Nutzer können ihren Musikwunsch sehr detailliert mitteilen und sich darauf basierend eine Radiostation erstellen lassen. Die Mitteilung des Musikgeschmacks, einiger Künstler, Musikrichtungen oder vielleicht auch der aktuellen Stimmungslage erfolgen per Text- oder Spracheingabe in (derzeit noch) englischer Sprache.

Die neue Funktion wurde schon vor einigen Wochen erstmals als KI-basierte Radiostation angekündigt und scheint mit „Ask Music“ jetzt einen offizielle Bezeichnung bekommen zu haben. Diese stößt in die gleiche Richtung wie das erst vor wenigen Tagen angekündigte Google Fotos Ask Photos.

