Android Auto: Gemini Live soll den Google Assistant ersetzen – erweiterte Sprachsteuerung nur mit Abo?

Der Google Assistant stellt seit vielen Jahren die verbale Schnittstelle in Android Auto, über die die Nutzer ihre Anweisungen an die Navigation, Mediensteuerung oder sonstigen Apps geben. Dieser könnte aber schon bald abgelöst werden, denn wie ein aktueller Teardown zeigt, wird das neue Gemini Live zu Android Auto kommen. Womöglich aber nur für einen kleinen Teil der Nutzerschaft.



Seit vielen Jahren fungiert der Google Assistant unter Android Auto als Sprachassistent, mit dem sich große Teile der Plattform per Sprachsteuerung nutzen lässt – sowohl Eingabe als auch Ausgabe. Tatsächlich gehört Android Auto mittlerweile zur abnehmenden Zahl von Google-Produkten, in denen die Gemini-KI noch nicht eingezogen ist. Aber das wird sich wenig überraschen ändern, vielleicht schon sehr bald: Ein Teardown der aktuellen Android Auto-App hat ergeben, dass Gemini bereits auf dem Sprung auf die Infotainment-Plattform ist, wobei das wohl ein größeres Unterfangen werden wird.

Denn die Gemini-KIsoll nicht einfach nur den Google Assistant unter Android Auto ersetzen und damit faktisch in der täglichen Nutzung kaum einen Unterschied machen, sondern man will direkt das neue Gemini Live ins Auto bringen. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Gemini-Umgebung, die eine fortgesetzte Konversation ermöglicht, ohne dass die Nutzer den Sprachassistenten immer neu ansprechen müssen.

Gerade im Auto kann das sehr interessant sein, denn der Kreis der Gesprächspartner ist im Auto beschränkt und somit wäre es für Gemini vielleicht nicht so herausfordernd zu erkennen, wann es angesprochen wird. Was allerdings nicht vergessen werden darf: Gemini Live steht nur für zahlende Gemini Advanced-Nutzer (Google One AI Premium) zur Verfügung. Wie sich das mit dem baldigen Einsatz in Android Auto verträgt, bleibt abzuwarten.

