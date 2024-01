Google Chrome: Künstliche Intelligenz zieht ein – sortiert aktive Tabs automatisch in Tabgruppen (Video)

Auch der Browser Google Chrome kommt nicht mehr um die Künstliche Intelligenz herum und hat jetzt eine Reihe von neuen KI-Features angekündigt, zu denen die bereits vorab entdeckten automatischen Tabgruppen gehören. Nach dem Rollout der Funktion ist der Browser dazu in der Lage, aus den aktuell geöffneten Tabs eine oder mehrere Gruppen vorzuschlagen und automatisch zu erstellen.



Es gibt einige Möglichkeiten, um die Tabflut im Chrome-Browser zu organisieren, wobei die vor mehreren Jahren eingeführten Tabgruppen die von Google (aber nicht den Nutzern) favorisierte Funktion ist. Um diese zu pushen, führt man jetzt zuerst für US-Nutzer die automatischen Tabgruppen ein, die mithilfe von KI erstellt werden können. Dazu müsst ihr einfach nur in die Tab-Oberfläche wechseln, den Browser zum Aufräumen anweisen und nach wenigen Sekunden wird eine Tabgruppe erstellt, in der passende aktiv geöffnete Tabs zu finden sind.

Das obige Video ist vielleicht nicht ganz so glücklich gehalten, denn die fünf geöffneten Tabs wird man wohl noch selbst organisieren können. Dazu kommt, dass die Erstellung nach Aufforderung automatisch geschieht und eine Bearbeitung erst über den normalen Prozess möglich ist. Um also eine echte Ordnung zu schaffen, in der man etwas schneller als ohne sortierte Ordnung finden kann, bedarf es einiger Klicks und Zwischenschritte.

Bleibt abzuwarten, wie gut das wirklich funktioniert und wie oft man so etwas tatsächlich benötigen wird. Vermutlich wird es eine Nischenfunktion bleiben, die man den Nutzern hoffentlich nicht durch weitere Automatisierungen aufs Auge drückt.

