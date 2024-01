Google Chrome: Button für die Seitenleiste verschwindet – neue Umsetzung mit gepinnten Icons kommt

Der Browser Google Chrome besitzt seit längerer Zeit eine eigene Seitenleiste, die am rechten Rand platziert ist und einen wachsenden Funktionsumfang von Favoriten über den Lesemodus bis hin zum Verlauf bietet. Bisher wurde diese Leiste den Nutzern förmlich aufgedrängt, doch das dürfte sich schon bald ändern: Der Button zum Umschalten der Seitenleiste dürfte in Kürze aus der Hauptnavigation entfernt werden.



Eigentlich besitzt Google Chrome eine sehr aufgeräumte Oberfläche und zeigt auch im Navigationsbereich neben der Adressleiste nur die Icons, die der Nutzer wirklich benötigt: Erweiterungen, Google-Konto und das Hauptmenü. Doch schon vor längerer Zeit kam ein Icon dazu, das nicht so ganz ins Bild passen will, nämlich die Funktion zum Aufrufen oder Einklappen der Seitenleiste. Denn viele Nutzer dürften diese Leiste nicht verwenden oder maximal über diesen Button wieder ausblenden.

Auch die Chrome-Designer dürften gemerkt haben, dass dieser Button kaum genutzt wird und haben sich daher für eine neue Richtung entschieden, die derzeit in Chrome 121 Beta ausprobiert werden kann (siehe unten). Grundsätzlich ist es so, dass der Button zum Aufruf der Leiste ersatzlos gestrichen wird. Stattdessen ist der erste Aufruf nur noch über eine Tastenkombination oder das Hauptmenü des Chrome-Browsers möglich. Doch weil das zu umständlich ist, kommt eine neue Pin-Funktion.

Neben dem Auswahlmenü des Seitenleisten-Inhalts gibt es einen neuen Pin-Button, mit dem der jeweilige Bereich in die Hauptnavigation gebracht werden kann – auf den folgenden Screenshots ist das gut sichtbar. Wer alle fünf Bereiche anpinnt, hat fünf neue Icons. Wer gar keines anpinnt, hat durch den Wegfall des Sidebar-Buttons einen Platz mehr. Die Navigation innerhalb der Seitenleiste per Dropdown-Menü am oberen Rand bleibt bestehen. Es besteht also auch bei intensiver Nutzung keine Notwendigkeit, sich fünf Bereiche gleichzeitig anzupinnen.









Aktuelle Seitenleiste

Neue Umsetzung

So könnt ihr die neue Seitenleisten-Navigation nutzen

Wer das Ganze einmal ausprobieren möchte, kann das ab der Chrome 121 Beta tun. Öffnet dazu einfach die interne Seite chrome://flags, sucht dort nach dem Eintrag #side-panel-pinning und aktiviert diesen. Jetzt den Browser neustarten und schon ist der Button standardmäßig verschwunden.

