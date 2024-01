Google Chrome: Neue Linkvorschau mit schwebenden Webseiten wird getestet – so funktioniert es (Video)

Nutzer von Google Chrome haben eine Reihe von Möglichkeiten zur Organisation von geöffneten Webseiten, zu denen die Tabs, Tabgruppen oder auch neue Fenster gehören. In Kürze dürfte eine weitere Variante für die schnelle Seitenvorschau dazustoßen, die jetzt in der Canary-Version des Browsers getestet werden kann: Die Linkvorschau öffnet ein schwebendes Fenster für den schnellen Abruf.



Wer viel im Web unterwegs ist und effizient arbeiten möchte, dürfte oftmals viele Browsertabs geöffnet haben, um darin Inhalte für später abzulegen. Ein Klick mit dem Mausrad und schon sind viele Links für die nahe Zukunft geöffnet. Aber das muss vielleicht in Zukunft gar nicht mehr sein, denn Google Chrome testet in der Canary-Version eine Linkvorschau, die eine Webseite in einem schwebenden und rahmenlosen Overlay öffnet. Im folgenden Video ist das Ganze in Aktion zu sehen.

Es handelt sich tatsächlich nur um ein Overlay ohne jegliche Bedienelemente für das Browsing. Dieses Overlay ist temporär und wird mit einem Klick außerhalb des Bereichs wieder geschlossen. Das klingt meiner Meinung nach nicht unbedingt komfortabel, aber vielleicht kann es so manchen Workflow in Zukunft vereinfachen. Geöffnet wird es über das Kontextmenü oder über das Anklicken des Links mit gedrückter ALT-Taste.

Um wirklich sinnvoll zu sein, sollte sich in dieser Vorschau eher der Lesemodus öffnen, der schnell geladen werden kann. Aber vielleicht kommt das noch, bisher ist es nur in Canary nutzbar.

» Google ChromeOS 120 ist da! Viele Neuerungen für alle Chromebooks – virtuelle Desktops, Maus, Tastatur und mehr

[Leopeva64 @ Twitter]