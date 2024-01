Google Maps Navigation: Neues Feature verbessert die Navigation in Tunnels; Unterstützung für Waze-Beacons

Die Google Maps Navigation verwendet eine Reihe von Signalen zur Positionsbestimmung des Nutzers, wobei GPS seit jeher die primäre Quelle ist und den Standort recht genau wiedergeben kann. Geht das GPS-Signal allerdings verloren, so wie das etwa in Tunnels der Fall ist, müssen andere Methoden genutzt werden. Jetzt rollt Google Maps die Unterstützung für die Bluetooth-Beacons des Schwesterprodukts Waze aus.



Geht das GPS-Signal während der Navigation verloren, können Google Maps und auch andere Navigationssysteme nur auf Basis der Bewegungsdaten oder zeitlichen Annahmen ungefähr über den Standort des Nutzers informieren. In Tunnels ist ein Signalverlust recht wahrscheinlich, vor allem wenn sie mehrere Hundert Meter oder gar einige Kilometer lang sind. Die Google-Tochter Waze hat sich schon vor Jahren über dieses Problem Gedanken gemacht und die Waze Bluetooth Beacons ersonnen, die man im Laufe der Zeit in unzähligen Tunnels montiert hat.

Bei den Beacons handelt es sich um recht kleine Geräte mit geringem Energieverbrauch, die ihre exakte Position vermelden und somit den Empfängern eine Standortbestimmung ermöglichen. Beacons kommen schon seit vielen Jahren auch in anderen Bereichen zum Einsatz, bisher wurden sie von Google Maps aber noch nicht offiziell unterstützt. Waze dürfte sie schon seit längerer Zeit unterstützen, denn immerhin baut das Unternehmen diese Beacons schon seit Jahren auf eigene Kosten in Tunnels rund um die Welt ein – in Europa etwa in Tschechien.

Jetzt beginnt Google Maps mit der Unterstützung, die standardmäßig allerdings deaktiviert ist. Ihr müsst daher einmal in die Einstellungen wechseln und den entsprechenden Eintrag aktivieren, um die Erkennung von Beacons und die Nutzung der von den Geräten vermittelten Standortdaten zu verwenden. Auf folgenden Screenshots ist das zu sehen.









Ihr findet die neue Option unter den Navigationseinstellungen in Google Maps, wo sie einmalig aktiviert werden kann. Bei der ersten Aktivierung fragt Maps nach der Berechtigung für den Zugriff und die Verbindung mit Geräten in der Nähe. Damit ist dann auch geklärt, warum das neue Feature standardmäßig erst einmal deaktiviert ist. In der Beschreibung für die Bluetooth-Beacons heißt es, dass diese die Standortbestimmung in Tunnels verbessern können.

Aus der Beschreibung geht nicht eindeutig hervor, ob diese Option nur für die Bluetooth-Beacons in Tunnels greift oder auch an anderen Stellen wie etwa Einkaufszentren, Flughäfen oder großen Bahnhöfen eingesetzt wird. Weil in der Beschreibung nur die Tunnel erwähnt werden, gehe ich derzeit nicht von einer Verwendung in anderen Bereichen aus, aber das dürfte wohl noch kommen. Gut möglich, dass die Waze-Beacons zukünftig weiter verbreitet werden.

