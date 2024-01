Pixel 9 Pro: Das ist Googles neues Smartphone – neuer Leak zeigt erste Renderbilder (Galerie & Video)

Google wird in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die zwar noch knapp neun Monate entfernt sind, aber dennoch schon jetzt ihren ersten großen Leak erleben. Wie mittlerweile üblich, ist jetzt schon zu Beginn des Jahres ein ganzer Schwung an Renderbildern durchgesickert, die uns einen ersten Blick auf das Pixel 9 Pro geben. Rein äußerlich gibt es einige Veränderungen.



Es ist zwar erste Ende Januar, aber dennoch sickern schon jetzt handfeste Informationen zu den Pixel 9-Smartphones durch – zuerst in Form einer Reihe von Renderbildern des Pixel 9 Pro. Google wird auch in diesem Jahr wieder zwei Smartphones ins Rennen schicken, die sich ziemlich sicher wieder sehr ähnlich sehen werden. Damit sehen wir auf den hier im Artikel eingebundenen Renderbildern also das 2024er-Design der Pixel-Smartphones.

Zwar sind wir noch in einer sehr frühen Phase, in der sich noch so manches Detail ändern kann, aber grundsätzlich war es in praktisch allen Pixel-Jahren der letzten acht Jahre so, dass selbst die ersten geleakten Bilder schon das nahezu finale Gerät zeigen. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein.

Jetzt wollen wir auf das Pixel 9 Pro blicken, das sich in diesem Jahr recht stark von den Vorgängern abhebt. Zwar bleibt man der grundsätzlichen Design-Linie treue und sorgt durch die Kameraleiste dafür, dass es als modernes Pixel-Smartphone erkennbar ist, aber sonst haben sich die Designer doch recht stark inspirieren lassen und nach Abwechslung gesucht. Böse Zungen behaupten schon jetzt, dass die Inspiration vor allem beim iPhone gefunden wurde. Aber schaut selbst:









Erste Renderbilder des Pixel 9 Pro









Ich denke, dass Googles Designer für diese Generation wieder einen sehr guten Job gemacht haben. Zwar erinnert auch mich das Pixel 9 Pro auf den ersten Blick sehr stark an ein iPhone (hauptsächlich wegen des gewählten Rahmendesigns), aber das Gesamtpaket ist eine gute Weiterentwicklung der bisherigen Pixel-Linie. Insbesondere die Kameraleiste macht einen Sprung vom dominierenden Element hin zu einer deutlich dezenteren Variante, die aber dennoch nicht zu übersehen ist.

Das Display soll übrigens eine Größe von etwa 6,5 Zoll haben und damit geringfügig im Vergleich zur vorherigen Generation, so wie das schon vor einigen Wochen vorab bekannt geworden ist. Das Display-Wachstum ist auf weiter verringerte Ränder („Bezel“) zurückzuführen, die sicherlich auch durch die noch stärkeren Abrundungen an den Ecken erreicht werden. Das Display selbst und der Rahmen sind flach und gehen nicht mehr in die flache Seite über.

Es ist zu erwarten, dass wir noch in dieser Woche den gleichen Renderbilder-Schwung für das Pixel 9 und vielleicht auch schon weitere Informationen erhalten werden.

» Android, Pixel und KI: Das sind Googles große Ziele für das Jahr 2024 – große Ambitionen für viele Produkte

