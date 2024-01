Android, Pixel und KI: Das sind Googles große Ziele für das Jahr 2024 – große Ambitionen für viele Produkte

Das noch junge Jahr 2024 hat aus Google-Sicht schon zwei große Events und eine Reihe unschöner Nachrichten für die Googler bereitgehalten, doch erst jetzt hat CEO Sundar Pichai sich intern zu Wort gemeldet und die wichtigsten Ziele für das Jahr 2024 verkündet. Man setzt sich recht ambitionierte Ziele, die in sieben knappen Punkten zusammengefasst werden und wenig überraschend sowohl die Künstliche Intelligenz als auch die Pixel-Smartphones sowie die wichtigen Plattformen umfassen.



Googles Schwerpunkt liegt in diesem Jahr ohne Frage auf der Künstliche Intelligenz, um die man ohnehin schon seit langer Zeit nicht mehr drumherum kommt. Die Versäumnisse der letzten zwei Jahre sind mittlerweile weitestgehend ausgeräumt und jetzt setzt man sich direkt das ambitionierte Ziel, die beste KI überhaupt zu liefern. Aber auch in puncto Pixel-Geräte sowie den Plattformen Android und ChromeOS (die allesamt nicht namentlich erwähnt werden), hat man viel vor. Hier die von Pichai veröffentlichten sieben Ziele:

Deliver the world’s most advanced, safe, and responsible Al.

Improve knowledge, learning, creativity, and productivity.

Build the most helpful personal computing platforms and devices.

Enable organizations and developers to innovate on Google Cloud.

Provide the world’s most trusted products and platforms.

Build a Google that’s extraordinary for Googlers and the world.

Improve company velocity, efficiency, and productivity, and deliver durable cost savings.

Das klingt alles sehr ambitioniert, aber auch ein wenig generisch. Es deckt Googles aktuelles Portfolio ab und natürlich will man in allen Bereichen weiter vorankommen. Ob dahinter wirklich ernsthafte große Pläne stecken, die einiges verändern könnten, wage ich erst einmal zu bezweifeln. Spätestens in elf Monaten wissen wir mehr. Dass man bereits begonnen hat, Hunderte Mitarbeiter durch KI zu ersetzen dürfte sicherlich auch Teil der Pläne sein.