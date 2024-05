Pixel Watch: Update für viele Smartwatches – Google rollt das Mai-Update jetzt für alle Nutzer aus

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch und Pixel Watch 2: Noch vor der Veröffentlichung des Android-Updates für die Pixel-Smartphones, kommen schon jetzt die Smartwatch-Nutzer in den Genuss des Mai-Updates. Das Update, das diesmal wieder für beide Smartwatch-Generationen parallel ausgerollt werden soll, sorgt für erhöhte Sicherheit, mehr Performance und dürfte erst im nächsten Monat wieder funktionell nachlegen.



Google hat das Mai-Update für die Pixel Watch und die Pixel Watch 2 veröffentlicht. Viele Besitzer einer Pixel-Smartwatch der ersten und zweiten Generation bekommen das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Enthalten ist lediglich der monatliche Fix, denn ein funktionelles Update erwarten wir erst für nächsten Monat (Pixel Feature Drop) oder vielleicht für die kommende Woche im Rahmen der Google I/O.

Sicherheitsupdate

Google Pixel Watch: TWD9.240505.001.A1

The May 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.