Google Chromecast 4K: Das ist der neue Magic Button auf der Fernbedienung – Leak verrät Details (Screenshots)

Google dürfte in wenigen Tagen den neuen Chromecast 4K vorstellen, der seine Schatten bereits weit vorausgeworfen hat und zusätzlich zur (hoffentlich) aktualisierten Hardware auch eine neue Fernbedienung mitbringen soll. Auf dieser soll der lang erwartete Magic Button zu finden sein, dessen Bezeichnung doch recht verheißungsvoll ist. Jetzt zeigt uns ein Leak eines Konkurrenzprodukts, dass wir vielleicht nicht zu viel erwarten sollten.



Schon vor weit über einem halben Jahr ist erstmals die „magische Fernbedienung“ des neuen Chromecast geleakt worden, wenn auch damals nur als Grafik innerhalb einer Google TV-Version. Im Laufe der Monate hat sich das Ganze gefestigt und wir haben erfahren, wo sich der Magic Button befinden soll, der als solches schon 2020 (!) erstmals aufgetaucht ist und in den folgenden Jahren immer wieder einmal in Quellcodes erwähnt wurde. Muss also ein großes Projekt sein, an dem man da arbeitet. Oder nicht?

Jetzt ist eine neue WalMart-Streamingbox geleakt worden, die in den USA recht populär ist, und ebenfalls über die magische Fernbedienung verfügen soll. Diesmal werden etwas mehr Details verraten, wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt. Denn es ist die Seite mit den Einstellungen für diesen Button zu sehen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, diesen Button mit einer von zwei wählbaren Funktionen zu belegen. Entweder lässt sich eine App starten oder direkt zur Auflistung der Geräte-Eingänge wechseln.

Das klingt jetzt nicht unbedingt aufregend und scheint eher ein Button zu sein, den die Nutzer frei belegen können. Mittlerweile ist auch nicht mehr von „Magic“ die Rede, sondern es ist einfach ein Stern auf den Button gepinselt worden – also eher im Sinne von „Favoriten“.









Man mag kaum glauben, dass das alles sein soll. Denn mit Magie hat das nicht viel zu tun und dahinter befinden sich offenbar auch nicht irgendwelche starken KI-Funktionen, die schnellen Zugriff oder passende Empfehlungen oder sonstige Dinge ermöglichen. Zumindest gilt das für die WalMart-Version, denn vielleicht ist es beim neuen Google Chromecast ganz anders und die Liste der wählbaren Funktionen deutlich länger. Rein vom Gefühl würde ich allerdings sagen, dass es nicht so ist. Es bleibt daher die Frage, warum hat diese Entwicklung gut vier Jahre benötigt…?

