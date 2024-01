Google ersetzt Mitarbeiter durch Künstliche Intelligenz – die Entlassungswelle rollt weiter (Bericht)

Bei Google rollt in diesen Tagen eine kleine Entlassungswelle durch das Unternehmen, die nach Angaben von CEO Sundar Pichai noch nicht abgeschlossen und wohl auch unvermeidlich ist. Wie jetzt durch eine normalerweise sehr gut informierte Quelle bekannt wurde, haben die Entlassungen hauptsächlich den Grund, den viele Unternehmen in jüngster Zeit bestreiten: Die Mitarbeiter werden durch Künstliche Intelligenzen ersetzt.



Erst gestern hat sich Google-CEO Sundar Pichai zu den Entlassungen bei Google geäußert und behauptet, dass der Personalabbau unvermeidbar ist, um die geplanten hohen Investitionen zu stemmen. Das darf man sicherlich hinterfragen, doch es sieht ganz danach aus, dass sich diese Entwicklung zukünftig noch beschleunigen könnte. Denn schon aus den durchgesickerten Informationen zu den Entlassungen geht hervor, dass diese hauptsächlich im Bereich der Kundenbetreuung stattfinden. Also der Bereich, der seit langer Zeit bei vielen Unternehmen teilautomatisiert ist.

Google hat aber nicht nur die Bereiche angesprochen, in denen die Entlassungen stattfinden, sondern auch versichert, dass sich für die Kunden nichts ändern wird. Damit lässt man vielleicht schon durchblicken, wie dieser Prozess tatsächlich abläuft: Die Mitarbeiter werden schlicht und einfach durch Künstliche Intelligenz ersetzt. Bei den immer gleichen Abläufen wie der Werbeplanung bei Google Ads oder der Creator-Betreuung bei YouTube ist der Einsatz von Künstliche Intelligenz nicht überraschend. Als Nutzer kann man oft den Eindruck gewinnen, dass bei Google keine echten Menschen, sondern nur Algorithmen arbeiten. In Zukunft dürfte das gar nicht mehr so verkehrt sein.

Das Ganze ist nicht unbedingt überraschend, doch auch die Aussagen von Sundar Pichai lassen vermuten, dass man noch lange nicht am Ende ist. Denn man will stark in die KI-Entwicklung investieren, die dann wiederum weitere Mitarbeiter ersetzen kann. Ein technischer Kreislauf, der in den nächsten Jahren wohl noch sehr viele Googler ihren Job kosten dürfte…

